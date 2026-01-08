México arranca 2026 con 148 personas desaparecidas en una semana

| 17:44 | José Pablo Espíndola | Uno TV
México inicia 2026 con 148 personas desaparecidas; 67 % sigue sin ser localizada, de acuerdo con cifras oficiales.
Foto. Cuartoscuro

La última semana del año y los primeros días de 2026 cerraron con 148 personas reportadas como desaparecidas en el país. De ese total, 100 personas continúan sin ser localizadas, lo que representa 67.57 % de los casos registrados en el periodo, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Durante la semana 65 del gobierno de Claudia Sheinbaum también se reportó una persona localizada sin vida. La distribución por sexo muestra 79 hombres y 69 mujeres entre los casos contabilizados.

Personas desaparecidas por sexo y entidad federativa

  • Hombres: 79
  • Mujeres: 69
  • Totales: 148

Ciudad de México encabezó la lista de entidades con mayor número de personas desaparecidas, con 25 casos, seguida de Nuevo León con 23 y Chiapas con 17.

Menores y jóvenes concentran los rangos de edad con más reportes

Las cifras semanales muestran que los rangos de edad con más personas desaparecidas corresponden a menores y jóvenes, con diferencias por sexo según el grupo etario.

El grupo de 10 a 14 años registra el mayor número de mujeres desaparecidas, mientras que en edades de 20 a 24 y 30 a 34 años predominan los hombres.

EdadMujeresHombres
10 a 141174
15 a 193414
20 a 24515
30 a 34310

2025 cerró con más de 34 mil personas desaparecidas

Al cierre de 2025, el país acumuló 34 mil 460 personas desaparecidas. De ese total, 14 mil 98, equivalentes al 40.91 %, no han sido localizadas.

Durante el mismo periodo se reportaron mil 416 personas localizadas sin vida. La mayor proporción de los casos corresponde a hombres, con 62.96 %, mientras que las mujeres representan 37.01 %.

SexoCasosPorcentaje
Hombres21 mil 69562.96 %
Mujeres12 mil 75437.01 %
Indeterminado110.03 %
Total34 mil 460100 %

Durante 2025, Estado de México concentró el mayor número de personas desaparecidas con 5,661 casos, seguido de Nuevo León con 3,207 y Ciudad de México con 3,118.

  • Estado de México: 5 mil 661
  • Nuevo León: 3 mil 207
  • Ciudad de México: 3 mil 118

Las cifras anuales muestran una concentración de reportes en personas jóvenes, particularmente entre los 15 y 29 años, con diferencias por sexo en cada rango.

EdadMujeresHombresIndeterminado
15 a 164 mil 6373 mil 180
20 a 24mil 2492 mil 811
25 a 299702 mil 8881

Gobierno actual acumula más de 43 mil personas desaparecidas

Durante el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, el registro total de personas desaparecidas asciende a 43,447 casos. De ellos, 27,458 corresponden a hombres, 15,975 a mujeres y 14 casos permanecen sin determinar.

  • Hombres: 27 mil 458
  • Mujeres. 15 mil 975
  • Indeterminados: 14
  • Total: 43 mil 447

Diez estados concentran más de 29 mil casos en el Gobierno actual

Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 28 de diciembre de 2025, 10 estados concentran 29 mil 424 casos, la mayor parte del total registrado en el periodo.

Estado de México encabeza la lista con 7 mil 239 personas desaparecidas, seguido de Nuevo León y Ciudad de México.

