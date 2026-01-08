GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

La última semana del año y los primeros días de 2026 cerraron con 148 personas reportadas como desaparecidas en el país. De ese total, 100 personas continúan sin ser localizadas, lo que representa 67.57 % de los casos registrados en el periodo, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Durante la semana 65 del gobierno de Claudia Sheinbaum también se reportó una persona localizada sin vida. La distribución por sexo muestra 79 hombres y 69 mujeres entre los casos contabilizados.

Personas desaparecidas por sexo y entidad federativa

Hombres: 79

Mujeres: 69

Totales: 148

Ciudad de México encabezó la lista de entidades con mayor número de personas desaparecidas, con 25 casos, seguida de Nuevo León con 23 y Chiapas con 17.

Menores y jóvenes concentran los rangos de edad con más reportes

Las cifras semanales muestran que los rangos de edad con más personas desaparecidas corresponden a menores y jóvenes, con diferencias por sexo según el grupo etario.

El grupo de 10 a 14 años registra el mayor número de mujeres desaparecidas, mientras que en edades de 20 a 24 y 30 a 34 años predominan los hombres.

Edad Mujeres Hombres 10 a 14 117 4 15 a 19 34 14 20 a 24 5 15 30 a 34 3 10

2025 cerró con más de 34 mil personas desaparecidas

Al cierre de 2025, el país acumuló 34 mil 460 personas desaparecidas. De ese total, 14 mil 98, equivalentes al 40.91 %, no han sido localizadas.

Durante el mismo periodo se reportaron mil 416 personas localizadas sin vida. La mayor proporción de los casos corresponde a hombres, con 62.96 %, mientras que las mujeres representan 37.01 %.

Sexo Casos Porcentaje Hombres 21 mil 695 62.96 % Mujeres 12 mil 754 37.01 % Indeterminado 11 0.03 % Total 34 mil 460 100 %

Durante 2025, Estado de México concentró el mayor número de personas desaparecidas con 5,661 casos, seguido de Nuevo León con 3,207 y Ciudad de México con 3,118.

Estado de México: 5 mil 661

Nuevo León: 3 mil 207

Ciudad de México: 3 mil 118

Las cifras anuales muestran una concentración de reportes en personas jóvenes, particularmente entre los 15 y 29 años, con diferencias por sexo en cada rango.

Edad Mujeres Hombres Indeterminado 15 a 16 4 mil 637 3 mil 180 — 20 a 24 mil 249 2 mil 811 — 25 a 29 970 2 mil 888 1

Gobierno actual acumula más de 43 mil personas desaparecidas

Durante el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, el registro total de personas desaparecidas asciende a 43,447 casos. De ellos, 27,458 corresponden a hombres, 15,975 a mujeres y 14 casos permanecen sin determinar.

Hombres: 27 mil 458

Mujeres. 15 mil 975

Indeterminados: 14

Total: 43 mil 447

Diez estados concentran más de 29 mil casos en el Gobierno actual

Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 28 de diciembre de 2025, 10 estados concentran 29 mil 424 casos, la mayor parte del total registrado en el periodo.

Estado de México encabeza la lista con 7 mil 239 personas desaparecidas, seguido de Nuevo León y Ciudad de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.