México arranca 2026 con 148 personas desaparecidas en una semana
La última semana del año y los primeros días de 2026 cerraron con 148 personas reportadas como desaparecidas en el país. De ese total, 100 personas continúan sin ser localizadas, lo que representa 67.57 % de los casos registrados en el periodo, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Durante la semana 65 del gobierno de Claudia Sheinbaum también se reportó una persona localizada sin vida. La distribución por sexo muestra 79 hombres y 69 mujeres entre los casos contabilizados.
Personas desaparecidas por sexo y entidad federativa
- Hombres: 79
- Mujeres: 69
- Totales: 148
Ciudad de México encabezó la lista de entidades con mayor número de personas desaparecidas, con 25 casos, seguida de Nuevo León con 23 y Chiapas con 17.
Menores y jóvenes concentran los rangos de edad con más reportes
Las cifras semanales muestran que los rangos de edad con más personas desaparecidas corresponden a menores y jóvenes, con diferencias por sexo según el grupo etario.
El grupo de 10 a 14 años registra el mayor número de mujeres desaparecidas, mientras que en edades de 20 a 24 y 30 a 34 años predominan los hombres.
|Edad
|Mujeres
|Hombres
|10 a 14
|117
|4
|15 a 19
|34
|14
|20 a 24
|5
|15
|30 a 34
|3
|10
2025 cerró con más de 34 mil personas desaparecidas
Al cierre de 2025, el país acumuló 34 mil 460 personas desaparecidas. De ese total, 14 mil 98, equivalentes al 40.91 %, no han sido localizadas.
Durante el mismo periodo se reportaron mil 416 personas localizadas sin vida. La mayor proporción de los casos corresponde a hombres, con 62.96 %, mientras que las mujeres representan 37.01 %.
|Sexo
|Casos
|Porcentaje
|Hombres
|21 mil 695
|62.96 %
|Mujeres
|12 mil 754
|37.01 %
|Indeterminado
|11
|0.03 %
|Total
|34 mil 460
|100 %
Durante 2025, Estado de México concentró el mayor número de personas desaparecidas con 5,661 casos, seguido de Nuevo León con 3,207 y Ciudad de México con 3,118.
- Estado de México: 5 mil 661
- Nuevo León: 3 mil 207
- Ciudad de México: 3 mil 118
Las cifras anuales muestran una concentración de reportes en personas jóvenes, particularmente entre los 15 y 29 años, con diferencias por sexo en cada rango.
|Edad
|Mujeres
|Hombres
|Indeterminado
|15 a 16
|4 mil 637
|3 mil 180
|—
|20 a 24
|mil 249
|2 mil 811
|—
|25 a 29
|970
|2 mil 888
|1
Gobierno actual acumula más de 43 mil personas desaparecidas
Durante el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, el registro total de personas desaparecidas asciende a 43,447 casos. De ellos, 27,458 corresponden a hombres, 15,975 a mujeres y 14 casos permanecen sin determinar.
- Hombres: 27 mil 458
- Mujeres. 15 mil 975
- Indeterminados: 14
- Total: 43 mil 447
Diez estados concentran más de 29 mil casos en el Gobierno actual
Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 28 de diciembre de 2025, 10 estados concentran 29 mil 424 casos, la mayor parte del total registrado en el periodo.
Estado de México encabeza la lista con 7 mil 239 personas desaparecidas, seguido de Nuevo León y Ciudad de México.
