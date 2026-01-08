Dan prisión preventiva a excolaborador de García Luna por delincuencia organizada

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo prisión preventiva contra Eduardo “N”, excolaborador de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública federal entre 2006 y 2012. El exfuncionario es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

De acuerdo con las autoridades, Eduardo “N” habría participado en una red de desvío de recursos públicos durante su paso por la administración federal, en el periodo en el que García Luna encabezaba la política de seguridad del país.

Contratos y presunto desvío de recursos públicos

Las investigaciones señalan que, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo “N”, en su calidad de servidor público, habría firmado de manera irregular contratos de servicios relacionados con distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Estos centros penitenciarios se encontraban bajo el control de otro exfuncionario cercano a García Luna, lo que, según las autoridades, permitió el manejo indebido de recursos públicos y el presunto beneficio de una estructura criminal organizada.

Se determinará si se vincula a proceso

La aprehensión de Eduardo “N” se realizó en el estado de Puebla, tras labores de inteligencia coordinadas por la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal Ministerial.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando un juez determine si es vinculado a proceso. Mientras tanto, permanecerá bajo prisión preventiva.

El caso García Luna y sus excolaboradores

La detención de Eduardo “N” se suma a la de otros excolaboradores de García Luna, entre ellos Jesús Alberto Caballero Tardaguila y María Vanesa Pedraza Madrid, quienes también enfrentan procesos penales por delitos relacionados con el desvío de recursos y delincuencia organizada.

El caso forma parte de las investigaciones abiertas contra la red de funcionarios que operó durante el sexenio en el que García Luna estuvo al frente de la seguridad pública federal.

