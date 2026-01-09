SEP confirma calendario de preinscripciones 2026–2027; ve registro y fechas clave

GENERANDO AUDIO...

SEP confirmó fechas para las preinscripciones. Foto: Cuartoscuro

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció el calendario de preinscripciones 2026–2027 para Educación Básica en la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde serán las preinscripciones 2026–2027?

De acuerdo con Mario Delgado, el registro general será del 13 de enero al 27 de febrero de 2026 para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y el primer ciclo en los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica.

En el caso del primer grado de preescolar, los requisitos para la preinscripción podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026, mientras que el proceso de registro se llevará a cabo del 19 al 29 de mayo.

El titular de la SEP, explicó que el registro será a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM): www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/ y se realizará conforme un calendario previamente establecido.

Calendario por letra del primer apellido para la preinscripción

El titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, precisó que el registro se organizará por letra inicial del primer apellido:

Del 13 al 15 de enero: letras A y B

letras 16, 19 y 20 de enero: letra C

letra Del 21 al 23 de enero: letras D, E y F

letras Del 26 al 28 de enero: letra G

letra 29 y 30 de enero: letras H, I, J y K

letras Del 3 al 5 de febrero: letra L

letra 6, 9 y 10 de febrero: letra M

letra Del 11 al 13 de febrero: letras N, Ñ, O y P

letras Del 16 al 20 de febrero: letras Q, R, S y T

letras Del 23 al 27 de febrero: letras U, V, W, X, Y y Z

¿Qué pasa si no registro en mi fecha?

Las autoridades aclararon que, si no se realiza el registro en la fecha sugerida, se podrá inscribir cualquier otro día dentro del periodo. De no hacerlo, habrá una convocatoria extemporánea, excepto para CAM, según disponibilidad.

