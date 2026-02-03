¿Buscas chamba? FGJE Sonora abre vacantes de 22 mil pesos para policías investigadores

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía de Sonora abre vacantes para policías investigadores. Foto: Getty Images.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora abrió algunas vacantes para quienes estén interesados en unirse a esta dependencia como Agentes Ministeriales de Investigación Criminal, también conocidos simplemente como policías investigadores, teniendo como sueldo más de 22 mil pesos.

¿Cuáles son los requisitos para estas vacantes de policías investigadores en Sonora?

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los que estén interesados en estas vacantes como policías investigadores, tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto o vinculado a proceso penal En caso de hombres, tener acreditado el Servicio Militar Nacional Contar con estudios de enseñanza superior o equivalente (nivel Licenciatura o Técnico Superior Universitario) Aprobar el curso de formación inicial Tener entre 21 y 35 años de edad cumplidos al momento de presentar solicitud de ingreso Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público Cumplir con los requisitos y deberes establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y demás disposiciones aplicables en la materia Disponibilidad para cambiar de residencia en cualquier parte del estado, así como para cumplir funciones en cualquier horario conforme a las necesidades del servicio Podrán participar elementos en activo de otra corporación policial, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en las bases

Pasos para el registro de aspirantes

Los interesados en convertirse en policías investigadores deberán seguir también los siguientes pasos para registrarse en la convocatoria:

El Registro es en línea, a través de la página oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora: https://fiscalia.sonora.gob.mx/inicio El Registro estará abierto del 2 de febrero al 30 de abril de 2026 En la página de registro se deberán adjuntar todos los documentos solicitados en la presente convocatoria, en formato PDF, legibles, y no mayor a 1MB, así como una fotografía reciente a color en formato JPG

Los documentos que piden

Acta de nacimiento Documento que acredite haber terminado los estudios superiores (nivel Licenciatura) o equivalente (nivel Técnico Superior Universitario). Los únicos documentos aceptados son Título y Carta Pasante Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (hombres) Comprobante de domicilio actual INE (Credencial de elector vigente, por ambos lados) CURP (Clave Única de Registro de Población) Síntesis Curricular (acompañada de constancias de capacitación recibida, reciente) Dos referencias personales que contenga: nombre, teléfono, tiempo de conocerlo y tipo de relación (hermano, padre, amigo, jefe, etc.) Carta Compromiso firmada (conforme al formato por la institución) Licencia para conducir de chofer (por ambos lados)

Ganarán un sueldo de más de 22 mil pesos

La Fiscalía de Sonora indica que los resultados de cada etapa del proceso se informarán a los aspirantes de manera individual, tomando en cuenta los datos de contacto que proporcionen en su registro. Además, señala que quienes sean aceptados en el reclutamiento, pasarán a la etapa de selección, donde se les hará una entrevista y, en caso de aprobar, se enviarán al Enlace Institucional para su evaluación y control de confianza, donde se les solicitarán los documentos originales, así como los demás requisitos.

Por otra parte, indican que el curso de Formación Inicial tiene una duración de mil 200 horas, en modalidad presencial/internamiento. Y que durante este periodo, la academia contará con atención médica primaria y/o garantizará el traslado al Hospital General del Estado de Sonora, pero que cualquier gasto generado será por parte del servicio médico con el que cuente el aspirante.

Quienes acrediten el curso, podrán formar parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como percibir un sueldo mensual de 22 mil 798.95 pesos.

Si tienen dudas, pueden acudir al Instituto de Formación Profesional, ubicado en avenida Rosales número 9001, colonia Cerro de la Campana, en Hermosillo Sonora. O llamar al 66 22 59 48 00, extensiones 14150 a 14155, así como escribir al correo electrónico instituto@fiscalia.sonora.gob.mx, en un horario de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:00 horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.