Chihuahua, Durango y Sonora con nevadas; resto del país con ambiente cálido para este domingo

Con nevadas y calor, el clima para este domingo 8 de febrero. Fotos: Cuartoscuro

En el transcurso de este domingo 8 de febrero, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, una vaguada en altura sobre la península de Baja California, en interacción con el flujo de la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste y norte del país, provocarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua y Durango. Además, existen condiciones para nevadas en la sierra de San Pedro Mártir, B.C., y zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por otro lado, continuará viento de componente norte con rachas de viento de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, este domingo 8 de febrero, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste del país y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, así como en la península de Yucatán. Además, prevalecerá el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano por mar de fondo. Finalmente, continuará un anticiclón en niveles medio de la atmósfera, manteniendo tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas nocturnas y matutinas de frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

¿Dónde lloverá este domingo 8 de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Durango

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Zacatecas

Jalisco

Colima

Estado de México

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Posibles nevadas

Zonas serranas de Chihuahua

Zonas serranas de Durango

Zonas serranas de Sonora

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas y nevadas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 8 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Guerrero

Guerrero 30 a 35 ° C: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : golfo e istmo de Tehuantepec

: golfo e istmo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Nuevo León y Tamaulipas

: Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche y Yucatán

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche y Yucatán Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Mar de fondo de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.

Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

