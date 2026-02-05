Asesinan a trabajadora del Gobierno federal en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Asesinato de trabajadora de Gobierno en Sonora. Foto ilustrativa: Getty Images.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que el asesinato de una trabajadora del Gobierno federal fue el ataque directo de un sujeto hasta ahora no identificado y no un intento de asalto.

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Fiscalía de Sonora informó que tomando en cuenta los primeros datos de su investigación,el asesinato de una trabajadora del Gobierno federal en Hermosillo fue un ataque directo.

Al respecto, añadieron que la agresión a la empleada federal ocurrió en el sótano del edificio del Centro de Gobierno de la capital del estado y que fue un sujeto embozado que actuó en solitario.

“De la misma investigación se desprende que no se trató de un intento de robo, ni a ella, ni a los vehículos del lugar”, se lee en el comunicado que compartió la Fiscalía de Sonora.

Analizan grabaciones de cámaras de vigilancia

Además de indicar que el responsable del asesinato de la trabajadora del Gobierno federal estuvo acechándola y le disparó por la espalda para luego escapar, señalaron que ya realizaron las primeras entrevistas a testigos.

Pero también informaron que ya analizan las grabaciones de cámaras de la zona para conseguir mayor información del responsable. De hecho, añadieron que investigan igualmente el entorno de la empleada federal para establecer el posible móvil de la agresión.

ISSSTE exige que se encuentre al responsable

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) Sonora exigió que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del asesinato de su colaboradora.

“El ISSSTE reitera su solidaridad a los seres queridos de la colaboradora de este organismo, y expresa su más sentido pésame ante esta irreparable pérdida”, indicaron en un comunicado compartido en su página oficial de Facebook.

