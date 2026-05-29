Cómo prepararte para la temporada de huracanes en el océano Atlántico
Para la temporada de huracanes que afectará al océano Atlántico este 2026 es importante tomar una serie de medidas para evitar daños; entre ellas, elaborar un plan familiar y una mochila de emergencia.
La temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico abarcará del 1 de junio al 30 de noviembre de este 2026.
Durante este periodo pueden desarrollarse depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) resalta que no todos los ciclones alcanzan la categoría de huracán.
En este escenario, es importante aplicar medidas preventivas que ayuden a evitar grandes afectaciones por la temporada de huracanes en el océano Atlántico este 2026.
¿Cómo prepararte frente a una tormenta, ciclón o huracán?
En las zonas más propensas a derrumbes, inundaciones y demás percances por fenómenos meteorológicos, las autoridades de Protección Civil recomiendan elabora un Plan Familiar donde:
- Identifiques riesgos alrededor de la vivienda
- Definas rutas de evacuación
- Establezcas puntos de reunión
- Tengas a la mano teléfonos de emergencia
- Asignes responsabilidades a cada integrante de la familia
Además, es muy importante preparar una mochila de emergencia con:
- Agua potable
- Alimentos no perecederos
- Botiquín de primeros auxilios
- Copias de documentos importantes
- Cargadores y baterías externas
- Linterna
- Medicamentos de uso frecuente
- Pilas de repuesto
- Radio portátil
- Ropa y artículos de higiene personal.
- Silbato
De igual forma, las autoridades recomiendan:
- Consultar únicamente información oficial
- Seguir los avisos del SMN
- Atender indicaciones de Protección Civil.
- No difundir rumores o información sin verificar
¿Cómo prepararte para lluvias fuertes en el resto del país?
Aunque un huracán no toque tierra cerca de tu localidad, la temporada de este 2026 puede provocar lluvias intensas a cientos de kilómetros de distancia.
Recomendaciones para viviendas
- Evitar cruzar corrientes de agua
- Limpiar azoteas, coladeras y desagües
- Mantenerse alejado de postes y cableado eléctrico
- No caminar por zonas inundadas
- No intentar atravesar calles anegadas en automóvil
- Podar árboles cercanos que representen riesgo
- Retirar basura que obstruya el drenaje
- Revisar techos y ventanas
En cambio, si vives cerca de ríos o laderas, Protección Civil recomienda:
- Estar atento a posibles deslaves
- Identificar refugios temporales cercanos
- Tener lista una ruta de evacuación
- Vigilar el nivel de ríos y arroyos
¿Cuándo empieza la temporada de huracanes?
La temporada de huracanes y ciclones en el océano Atlántico iniciará el próximo lunes 1 de junio y terminará el 30 de noviembre de este 2026.
Para este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé una actividad ciclónica por debajo del promedio histórico en el océano Atlántico por el posible desarrollo del fenómeno del “Niño”.
Existe un 55% de probabilidad de que la temporada de huracanes sea menor al promedio. En cambio, hay un 35% de probabilidades de que se genere un ciclón normal.
Como consecuencia, podrían generarse entre ocho y 14 tormentas durante esta temporada; de esas, de tres a seis podrían evolucionar a huracanes.
Regiones que podrían ser afectadas por la temporada de huracanes 2026 en el océano Atlántico
- Costas del golfo de México
- Península de Yucatán
- Caribe mexicano
- Estados del sureste
Entidades con mayor exposición
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
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