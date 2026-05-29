Este viernes, SMN prevé lluvias en 20 estados y máximas de 45 grados en ocho entidades

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Lluvias en 20 estados y máximas de 45 °C en ocho. Fotos: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), este viernes 29 de mayo se prevén lluvias en 20 estados, como parte de una vaguada en niveles altos, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, así como un ingreso de humedad.

No obstante, las altas temperaturas no dejarán de afectar a algunos estados de la República Mexicana como parte de la ola de calor. Por ello, se estiman máximas de 45 °C en ocho entidades.

¿Dónde lloverá este viernes 29 de mayo?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Oaxaca

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 29 de mayo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Baja California, Aguascalientes, Estado de México y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Sonora y Chihuahua

: Sonora y Chihuahua Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca

: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias con posibilidad de descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias con posibilidad de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor, pero sin probabilidad de lluvia. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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