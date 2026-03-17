Conagua prevé temperatura mínima de 10 grados en Monterrey para este miércoles 18 de marzo

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Se espera clima fresco en Monterrey. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Se espera un clima fresco en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para el día de mañana 18 de marzo. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados centígrados y las mínimas en 10, por lo que se recomienda usar ropa liviana para salir a la calle durante la tarde.

Clima en Monterrey este miércoles 18 de marzo

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mañana miércoles en la ciudad de Monterrey habrá temperaturas máximas de 25 grados por la tarde y de 10 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Durante el miércoles no se esperan lluvias, por lo que no será necesario cargar con paraguas o chamarra. A lo largo del día habrá rachas de viento de 23 kilómetros por horas y velocidad de entre 5 y 10 km/h.

En los próximos días la temperatura aumentará y para el jueves la máxima llegará a los 28 grados, mientras que para el viernes el calor se hará sentir con 31 grados centígrados. Para ninguno de estos días hay probabilidad de lluvia.

Protección Civil de Nuevo León menciona que la calidad del aire para este martes es “buena”, mientras para los próximos cuatro días será “aceptable”, por lo que habrá que estar al pendiente de los avisos oficiales, por si las condiciones cambian.

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