Calor en Hermosillo, Sonora: altas temperaturas de hasta 35 grados este martes 17 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica bastante calor en Hermosillo, en el estado de Sonora, con altas temperaturas de hasta 35 grados centígrados para este próximo martes 17 de marzo de 2026.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo por municipios del Servicio Meteorológico Nacional, este próximo martes 17 de marzo de 2026 hará mucho calor en Hermosillo, Sonora, pues se registrarán temperaturas de 19 hasta 35 grados centígrados.
Pero también los meteorólogos mexicanos indican que habrá cielo despejado, bajas probabilidades de lluvia, viento de 5 a 10 kilómetros por hora con dirección al suroeste, y ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora.
Fría madrugada en el estado de Sonora
A pesar de que se registrarán altas temperaturas de hasta 35 grados centígrados en Hermosillo, Sonora, durante este martes 17 de marzo de 2026, para la madrugada se pronostica frío.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se reportarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada de mañana, principalmente en las zonas serranas de esta ciudad.
