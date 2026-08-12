Cristóbal ya es tormenta tropical en el Atlántico; así se desplazará en las próximas horas

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Foto: Conagua

La tormenta tropical Cristóbal se formó esta mañana en el océano Atlántico, al oeste de las Azores, y se encuentra a miles de kilómetros de territorio mexicano, por lo que no representa peligro para México, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte meteorológico, el centro del sistema se localiza en los 36.7 grados de latitud norte y 43.0 grados de longitud oeste, a mil 420 kilómetros al oeste de las Azores y a 4 mil 550 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.

Esta mañana se formó la #TormentaTropical #Cristobal en el océano #Atlántico. Se encuentra a mil 420 km al oeste de las Azores, y a 4 mil 550 km al este-noreste de Cancún, #QuintanaRoo. No genera efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/XCRvxbokPd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026

Cristóbal presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95 kilómetros por hora, además de una presión mínima central de mil 8 hectopascales.

¿Hacia dónde se dirige la tormenta tropical Cristóbal?

El sistema se desplaza actualmente hacia el este, a una velocidad de 41 kilómetros por hora.

Para las 18:00 horas del 12 de agosto, se prevé que Cristóbal se ubique a unos 4 mil 810 kilómetros al este-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, todavía como tormenta tropical, con vientos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

Posteriormente, durante las primeras horas del 13 de agosto, el sistema podría debilitarse a depresión tropical, cuando se encuentre aproximadamente a 5 mil 85 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, con vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

Cristóbal no tendrá efectos en México

Debido a su distancia y trayectoria, la tormenta tropical Cristóbal no representa peligro para el territorio mexicano y no se emiten recomendaciones especiales para la población.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la evolución del sistema en el Atlántico.

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