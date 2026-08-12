¿Cuándo será el próximo eclipse solar y dónde podrá verse? México tendrá que esperar hasta 2052

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Foto: Shutterstock

Un eclipse solar total ocurrió este miércoles 12 de agosto, un fenómeno que pasa cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, bloqueando así la luz solar de forma parcial o total.

Los eclipses solares solo se pueden ver en ciertas zonas de la Tierra. El que ocurrió este miércoles fue visible de forma total en el Ártico, Groenlandia, Islandia, España y una pequeña zona de Portugal. En otras regiones de Europa, África y Norteamérica pudo observarse de manera parcial.

Eclipse solar de este 12 de agosto. Foto: Time and date

Por eso, aquí en Unotv.com te hablaremos sobre las siguientes fechas de los eclipses solares, así como los lugares donde serán visibles

¿Dónde se verá el próximo eclipse solar?

Los eclipses solares son de tres tipos: total, parcial y anular. El que ocurrió este 12 de agosto fue total, mientras que el próximo eclipse solar total será el 2 de agosto de 2027 y podrá observarse de forma total en Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Los tipos de eclipse son:

Total: La Luna bloquea por completo el disco solar, ocultando su superficie. Esta alineación solo se puede presenciar desde una franja muy específica de la superficie terrestre.

Parcial: La cobertura lunar es incompleta, interponiéndose únicamente sobre una fracción del disco solar.

Anular: Ocurre cuando la Luna está más alejada de la Tierra en su trayectoria, por lo que se ve ligeramente más pequeña en el cielo. Al no tapar el Sol en su totalidad, genera un distintivo anillo de luz alrededor del disco solar.

Los próximos eclipses solares

6 de febrero de 2027

Tipo: Anular

Visibilidad: Sudamérica, Antártida, África occidental y meridional.

Anular: Chile, Argentina y el Atlántico.

2 de agosto de 2027

Tipo: Total

Visibilidad: África, Europa, Oriente Medio y Asia occidental y meridional.

Totalidad: Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

26 de enero de 2028

Tipo: Anular

Visibilidad: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa occidental y noroeste de África.

Anular: Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, España y Portugal.

22 de julio de 2028

Tipo: Total

Visibilidad: Sudeste Asiático, Indias Orientales, Australia y Nueva Zelanda.

Totalidad: Australia y Nueva Zelanda.

14 de enero de 2029

Tipo: Parcial

Visibilidad: América del Norte y América Central.

12 de junio de 2029

Tipo: Parcial

Visibilidad: Ártico, Escandinavia, Alaska, norte de Asia y norte de Canadá.

Después de estos fenómenos habrá otros eclipses solares parciales, anulares y totales durante los siguientes años, aunque no todos serán visibles desde México.

¿Cuándo habrá un eclipse solar en México?

De acuerdo con información de la NASA, México tendrá que esperar varios años para volver a experimentar un eclipse solar, aunque algunos fenómenos podrán observarse de manera parcial.

El 9 de marzo de 2035 ocurrirá un eclipse solar anular que tendrá a México dentro de su zona de visibilidad general, junto con Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico sur y la Antártida.

Mientras tanto, el siguiente eclipse solar total visible en México será el 30 de marzo de 2052. Este fenómeno tendrá una franja de totalidad que atravesará México y Estados Unidos, además de zonas del océano Pacífico y el Atlántico.

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