Detienen a seis presuntos integrantes de los “Tlacos” por extorsión en Chilpancingo

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FGE Guerrero detiene a seis presuntos extorsionadores de “Los Tlacos” Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo en flagrancia a seis personas presuntamente pertenecientes a los “Tlacos” señaladas como probables responsables del delito de extorsión en Chilpancingo.

Extorsión en Chilpancingo: exigían 300 mil pesos

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión por una víctima de identidad reservada, propietaria de un establecimiento comercial.

La víctima habría recibido exigencias para entregar 300 mil pesos a cambio de poder continuar con sus actividades.

Durante el operativo también fueron asegurados:

Un arma de fuego calibre .380 , abastecida con cinco cartuchos útiles

, abastecida con cinco cartuchos útiles Siete teléfonos celulares

Dos vehículos

Investigan a presuntos integrantes de los “Tlacos”

Los seis detenidos fueron identificados como Daniel “N”, Víctor “N”, Eloy “N”, Vianey “N”, Marcela “N” y Blanca “N“, presuntamente formarían parte de una célula de los “Tlacos” dedicada al cobro de extorsiones en Chilpancingo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el alcance de las actividades de esta célula, identificar a otros posibles integrantes y determinar si existe relación con otros casos de extorsión registrados en la capital de Guerrero.

Continuaran las investigaciones

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía estatal también pidió a comerciantes, empresarios y ciudadanos que hayan sido víctimas de estas personas o de hechos similares presentar una denuncia, con el objetivo de fortalecer las investigaciones.

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