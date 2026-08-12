Erasto Crisanto: lo dieron por muerto tras pasar 15 días atrapado en un cenote y vive para contarlo
Luego de 15 días de estar en una cueva atrapado al interior de un cenote en Uxpanapa, Veracruz, Erasto Crisanto fue dado de alta y regresó a su vivienda en el poblado 14 en los límites de Veracruz y Oaxaca.
Rescatan a Erasto Crisanto tras pasar 15 días atrapado en un cenote
El pasado 23 de julio, Erasto y su padre habían acudido a pescar en un Ojo de Agua y al momento de seguir a un robalo se sumergió de más y perdió la visibilidad. Al mismo tiempo se quedó sin oxígeno y asegura que perdió el conocimiento.
En su desesperación buscó la superficie y aunque no recuerda lo que pasó, despertó en una cueva o campaña de aire que no estaba inundada, esperando 15 días para su rescate.
Afuera del cenote la familia emprendió la búsqueda y al paso de los 15 días esperaban rescatar el cuerpo; sin embargo, fueron buzos internacionales que llegaron al sitio para la búsqueda cuando por sorpresa encontraron el arpón de pesca y posteriormente encontraron a Erasto con vida.
Después del milagroso rescate, Erasto Crisanto regresó a casa
La comunidad se ha congregado en el poblado 14 para saludar a Erasto y escuchar su historia que han denominado todo un milagro, pues 15 días al interior de una cueva inundada sin comer era para que lo hubieran encontrado.
“Cuando se me estaba acabando el aire, pues me quedé inconsciente, ya cuando reaccioné ya estaba por la orilla de esa cueva. Para mí fueron tres días, pero la gente de aquí dice que fueron 15 o 16 días. ¿Mi alimentación? no, no comí, solamente mantuve mi fe con Dios y oré mucho para que Dios me escuchara”, relató Erasto Crisanto.
Toda esta historia se desarrolló a partir del 23 de julio y el día de ayer fue dado de alta del hospital que se encuentra en el poblado número 5.
Al lugar han llegado cientos de personas de diversas localidades para externarles su apoyo a externar la mano amiga, pero sobre todo, están diciendo que el poblado 14 fue tocado por la mano de Dios, pues esta persona que se esperaba que estuviera muerto, fue localizado totalmente con vida y hoy vive para contarlo.
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