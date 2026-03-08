Viene cuarta tormenta invernal; ve cuándo y dónde pegará

GENERANDO AUDIO...

Se espera posible caída de nieve. Foto: Cuartoscuro

La cuarta tormenta invernal de la temporada se sentirá por, al menos, tres días, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el pronóstico del tiempo a partir del domingo y hasta el martes, el fenómeno meteorológico y el nuevo frente frío número 40 generarán ambiente frío en varios estados de la República Mexicana en donde habrá posible caída de nieve.

¿Dónde afectará la cuarta tormenta invernal?

El pronóstico destaca que la interacción de varios fenómenos meteorológicos dará origen a la cuarta tormenta tropical por lo que, para el domingo, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Además de temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de:

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Para el lunes la cuarta tormenta invernal se desplazará gradualmente sobre el noroeste y norte de México, generando temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Zacatecas

Estado de México

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de:

Baja California Sur

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Finalmente, para el martes también se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Zacatecas

Estado de México

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de:

Baja California Sur

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Por la cuarta tormenta invernal también podrá propiciar la caída de nieve o aguanieve. Se prevé que, durante la tarde del miércoles, la cuarta tormenta invernal ingrese a Texas, Estados Unidos y deje de afectar al país.

