Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M: “Sigamos construyendo un México igualitario”

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 8 de marzo de 2026 la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Campo Marte, en la Ciudad de México, donde rindió homenaje a las mujeres de las Fuerzas Armadas y reconoció su labor en la construcción de un país más justo y fuerte.

Durante el acto, la mandataria afirmó que el pueblo de México reconoce y respeta a las mujeres que forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México, ya que su servicio contribuye al fortalecimiento del país y abre camino para nuevas generaciones.

Sheinbaum destaca papel de las mujeres militares en la construcción de un país más justo

Sheinbaum señaló que el reconocimiento a las mujeres militares también representa un compromiso para seguir construyendo instituciones más justas, incluyentes y libres de discriminación, acoso y violencia.

La presidenta subrayó que cada avance de las mujeres abre camino para que niñas y jóvenes puedan aspirar a desempeñar funciones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas, como pilotear aeronaves, dirigir unidades o participar en labores de apoyo a la población.

Presidenta recuerda a mujeres históricas que marcaron la Independencia, Reforma y Revolución

Durante su mensaje, la mandataria recordó que la historia de México ha estado marcada por la participación de mujeres que contribuyeron en momentos clave del país.

Entre ellas mencionó a figuras de la Independencia, como Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, Altagracia Mercado y Mariana Rodríguez del Toro.

También destacó a mujeres de la Reforma, como Margarita Maza e Ignacia Riesch, así como protagonistas de la Revolución Mexicana, entre ellas Carmen y Natalia Serdán, Dolores Jiménez y Muro, Hermila Galindo y Adela Velarde.

Entregan reconocimientos a mujeres del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de las Mujeres

Durante la ceremonia se entregaron condecoraciones y reconocimientos a 30 mujeres del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 10 de la Secretaría de Marina y 20 de la Secretaría de las Mujeres, por su labor destacada.

En el evento participó también la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien reconoció el trabajo de las integrantes de las Fuerzas Armadas y destacó acciones del gobierno federal dirigidas a las mexicanas, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y la construcción de Centros LIBRE.

Más de 42 mil mujeres integran actualmente el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente hay más de 42 mil 660 mujeres en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, de las cuales más de 7 mil se incorporaron durante la presente administración.

Añadió que este año se graduarán mil 560 mujeres del Sistema Educativo Militar, lo que representa el mayor número en la historia de las Fuerzas Armadas.

