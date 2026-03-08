Marcha 8M en vivo: ruta, calles cerradas y vías alternas, domingo 8 de marzo 2026

Foto: Cuartoscuro

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas colectivas feministas realizarán movilizaciones en distintos puntos del país. En la Ciudad de México, mujeres se concentrarán para participar en la marcha del 8M, una de las manifestaciones más numerosas del año, con demandas relacionadas con igualdad, justicia y erradicación de la violencia de género.

Las convocatorias señalan que algunos contingentes comienzan a reunirse desde la mañana en puntos como el Monumento a la Revolución a las 10:00 horas y en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:30 horas. Se prevé que la movilización principal salga alrededor del mediodía con dirección al Zócalo capitalino.

Marcha 8M: estas calles estarán cerradas en CDMX

La movilización por el Día Internacional de la Mujer provocará cierres y afectaciones viales este domingo en varias zonas del centro de la Ciudad de México, debido al paso de los contingentes que se dirigirán hacia el Zócalo capitalino.

Se espera que la concentración de participantes comience desde antes del mediodía y que la movilización avance hacia la Plaza de la Constitución a lo largo de distintas avenidas del primer cuadro de la capital.

Vialidades con cierres o afectaciones

Entre las calles y avenidas donde se prevén cortes a la circulación se encuentran:

Paseo de la Reforma , desde la zona de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

, desde la zona de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. Avenida Juárez , en su tramo completo rumbo al Eje Central.

, en su tramo completo rumbo al Eje Central. Eje Central Lázaro Cárdenas , a la altura de Bellas Artes.

, a la altura de Bellas Artes. Calle 5 de Mayo, una de las vías principales para llegar al Zócalo.

También se anticipan afectaciones en calles cercanas que conectan con la ruta de la marcha, como Florencia, Niza, Bucareli, Balderas e Isabel La Católica.

Rutas alternas recomendadas

Para evitar contratiempos, autoridades sugieren utilizar otras vías para desplazarse por la zona:

En ambos sentidos

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

En un solo sentido

Eje 1 Norte

José María Izazaga

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

Puntos de concentración

Aunque no existe un único punto de reunión, diferentes colectivos han convocado a reunirse en sitios como:

Monumento a la Revolución

Metro Revolución

Diana Cazadora

Desde esos lugares, los contingentes avanzarán hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde concluirá la movilización.

Autoridades recomiendan tomar precauciones, anticipar traslados y considerar rutas alternas si se planea circular por la zona centro durante la jornada.

