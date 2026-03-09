Incómodas: Edna Lorena Hernández; maternidad, discriminación y una carrera de 30 años en la justicia

Incomodidad: estado físico o emocional que provoca molestia. La incomodidad de existir, de atreverse, de no encajar.

Hoy, nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Una sola palabra las une: incómodas.

Edna Lorena Hernández Granados construyó su carrera en el poder judicial enfrentando las expectativas y las cargas que recaen sobre las mujeres. Decidir también es un acto de valentía.

“Las mujeres siempre tenemos esa carga emocional de qué eliges, yo me lo cuestioné siempre… y todas tenemos ese cuestionamiento de si eres buena mamá, no eres buena mamá, si dejas a tu hijo, y son muchas cargas.”
Edna Lorena Hernández Granados / Magistrada en retiro

