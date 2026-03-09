Marchas del 8M movilizan a miles en CDMX, Oaxaca, Zacatecas y otras ciudades del país

GENERANDO AUDIO...

Miles de mujeres salieron a las calles este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, para participar en movilizaciones y marchas en distintas ciudades del país. En la Ciudad de México, la protesta principal avanzó desde distintos puntos del centro hacia el Zócalo capitalino, mientras que en otros estados también se registraron concentraciones, consignas, pintas y actos simbólicos.

Las manifestaciones reunieron a colectivas feministas, familiares de víctimas, estudiantes y activistas que exigieron justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.

Movilización masiva en la Ciudad de México

Desde la mañana comenzaron a reunirse contingentes en lugares como el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde diversos colectivos prepararon su avance rumbo al centro de la capital.

La movilización principal arrancó alrededor del mediodía. Durante el recorrido por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Eje Central, se escucharon consignas feministas como “América Latina será toda feminista” y “El que no salte es macho”.

Entre los contingentes participaron colectivos como Marea Verde MX, la Red de Maternidades Feministas y grupos de mujeres que avanzaron en patines, bicicletas y patinetas. También se observaron familias con niñas y niños acompañando la marcha.

En las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes el avance se volvió lento debido a la gran cantidad de participantes que se sumaron a la movilización.

Consignas, pintas y presencia policial

Durante el recorrido, algunas manifestantes realizaron pintas en protecciones de comercios y mobiliario urbano sobre avenida Juárez. En paralelo, autoridades desplegaron a decenas de mujeres policías del agrupamiento “Ateneas” para resguardar la movilización en el Centro Histórico.

En el trayecto también se observaron carteles dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mensajes relacionados con la migración y la violencia contra las mujeres.

Mientras tanto, frente a la Catedral Metropolitana, algunas manifestantes empujaron y golpearon las vallas metálicas colocadas para proteger el inmueble.

Zócalo capitalino se llena tras la marcha

Conforme avanzó la tarde, miles de mujeres comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México tras recorrer diversas avenidas del centro.

Familiares de víctimas, colectivas feministas y estudiantes ocuparon la plaza principal con pancartas y consignas para exigir justicia por feminicidios y desapariciones.

Al finalizar la movilización, algunas participantes quemaron cartulinas y pancartas que habían utilizado durante la protesta.

Marchas del 8M también se replican en estados

Las movilizaciones del 8M también se registraron en distintos estados del país.

En Toluca, miles de mujeres marcharon con pañuelos morados y fotografías de víctimas de feminicidio para exigir justicia y un alto a la violencia de género.

En Oaxaca de Juárez, más de tres mil participantes avanzaron desde la Fuente de las Ocho Regiones hacia el Palacio de Gobierno, donde colectivos realizaron pintas y daños en algunas sucursales bancarias y oficinas públicas.

En Zacatecas, más de dos mil mujeres marcharon desde la antigua estación del ferrocarril y la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería. Al finalizar la protesta se registraron pintas y un intento de incendio en la puerta del Palacio de Gobierno, mientras un grupo de manifestantes formó una barrera humana para proteger la Catedral Basílica.

Con frases como “Guanajuato feminicida”, miles de mujeres tomaron las calles de León la tarde de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las calles del centro de Mérida, Yucatan, se llenaron de morado con más de seis mil mujeres salieron a marchar este Día Internacional de la Mujer. La movilización comenzó en el Parque de la Mejorada donde desde la tarde empezaron a reunirse colectivos, estudiantes, familias y mujeres de todas las edades.

Protestas y actos simbólicos en otras ciudades

En Chilpancingo, Guerrero, manifestantes quemaron una piñata con el rostro del senador Félix Salgado Macedonio frente al Palacio de Gobierno mientras coreaban consignas.

En Morelia, integrantes del llamado “bloque negro” realizaron pintas y rompieron vidrios en edificios de la Secretaría de Turismo de Michoacán y la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana durante la movilización.

En Cuernavaca, colectivos feministas y estudiantes marcharon desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para exigir justicia por las estudiantes Kimberly y Karol. Posteriormente, algunas manifestantes intentaron retirar las vallas colocadas alrededor del Palacio de Gobierno de Morelos.

Jornada de protesta del 8M en todo el país

Las marchas del 8 de marzo reunieron a miles de mujeres en diversas ciudades del país para visibilizar las demandas del movimiento feminista, exigir seguridad, igualdad y justicia, así como denunciar la violencia de género.

Durante la jornada se registraron consignas, actos simbólicos y movilizaciones multitudinarias que culminaron con concentraciones en plazas públicas y centros históricos de distintas entidades.

