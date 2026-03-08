Cuarta tormenta invernal llega con posibles nevadas, granizo y tornados este 8 de marzo en estos estados

GENERANDO AUDIO...

Cuarta tormenta invernal llega a México este domingo 8 de marzo. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este domingo 8 de marzo, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California y las corrientes en chorro polar y subtropical darán origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada, que en combinación con el nuevo frente frío generarán ambiente frío, vientos fuertes y lluvias en el noroeste mexicano, con probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de San Pedro Mártir y La Rumorosa, B.C.

Asimismo, el frente frío 39 se extenderá sobre el noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del golfo de México, originando lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Chihuahua. De igual forma, se pronostican vientos fuertes en el norte del país con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Otros canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco. Finalmente, continuará la onda de calor en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas.

¿Dónde lloverá este domingo 8 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Ciudad de México

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Con el frente frío, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 8 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Guerrero y Oaxaca

Guerrero y Oaxaca 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

– 10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán

: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

: Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Yucatán y Campeche

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible granizo.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y lluvias aisladas. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

