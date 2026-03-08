Cuarta tormenta invernal llega con posibles nevadas, granizo y tornados este 8 de marzo en estos estados
A lo largo de este domingo 8 de marzo, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California y las corrientes en chorro polar y subtropical darán origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada, que en combinación con el nuevo frente frío generarán ambiente frío, vientos fuertes y lluvias en el noroeste mexicano, con probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de San Pedro Mártir y La Rumorosa, B.C.
Asimismo, el frente frío 39 se extenderá sobre el noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del golfo de México, originando lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Chihuahua. De igual forma, se pronostican vientos fuertes en el norte del país con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Otros canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco. Finalmente, continuará la onda de calor en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas.
¿Dónde lloverá este domingo 8 de marzo?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- Ciudad de México
Posible caída de nieve o aguanieve
- Sierras de Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Con el frente frío, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 8 de marzo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Guerrero y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 ° C: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- –10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Yucatán y Campeche
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y lluvias aisladas. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
