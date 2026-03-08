Nada de violencia: Claudia Sheinbaum pide esto previo al 8M

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum pidió no violencia contra la mujer rumbo al 8M. Foto: Cuartoscuro

De cara a este 8M, Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las jóvenes estudiantes a defender sus aspiraciones y rechazar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

La mandataria emitió su mensaje durante la inauguración de un plantel del CBTIS en Chimalhuacán, Estado de México. Allí, también pidió a los estudiantes construir espacios de respeto dentro de las escuelas.

Sheinbaum llama a jóvenes a rechazar violencia contra las mujeres

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum instó a las jóvenes a no permitir que nadie limite sus metas personales o profesionales.

A todas las jóvenes les digo: no dejen que nadie les robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, hacer lo que quieran hacer.

La presidenta también dirigió un mensaje a los estudiantes hombres: los exhortó a mantener un ambiente de respeto y a erradicar conductas violentas.

A todos los jóvenes: hay que respetar. Nada de violencia contra las mujeres, ni entre ustedes, nada, ¡cero!

Presidenta advierte sobre redes sociales e inteligencia artificial

En su mensaje, Sheinbaum también abordó el uso de redes sociales y pidió a los estudiantes cuestionar la información que circula en internet. La mandataria aclaró que no recomienda abandonar las plataformas digitales, sino usarlas con pensamiento crítico y responsabilidad. Además, sugirió equilibrar el tiempo frente a las pantallas con otras actividades académicas.

Las redes sociales no siempre dicen la verdad, no siempre tienen la información suficiente; a menudo, los propios algoritmos los obligan a pensar de una manera. De vez en cuando lean un libro, hagan la tarea. No usen tanta Inteligencia Artificial para hacer la tarea, porque entonces alguien más piensa por nosotros.

Segob pidió respetar las marchas del 8M

A su vez, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a los gobiernos estatales garantizar el respeto a los derechos humanos durante las marchas del 8M, al subrayar que la protesta social es una herramienta legítima para visibilizar demandas de las mujeres en México.

A través de un comunicado, la dependencia llamó a las autoridades a seguir protocolos que prioricen el diálogo y eviten la criminalización de las manifestaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer.

