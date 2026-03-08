SRE ya evacuó a 629 mexicanos desde 6 países del Medio Oriente; embajada en Irán operará desde Azerbaiyán

GENERANDO AUDIO...

629 mexicanos han logrado salir de seis países de Medio Oriente, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que agregó que la mayoría fueron evacuados por vía terrestre hacia otras naciones con espacio aéreo abierto.

Asimismo, acotó que diversos países medio orientales han estado reabriendo de forma intermitente sus espacios aéreos, según lo permiten las condiciones de seguridad, permitiendo así la evacuación de extranjeros.

¿Cuántos mexicanos han salido de Medio Oriente?

De acuerdo con el comunicado de la SRE, publicado este sábado en su cuenta de X, son 629 los connacionales evacuados, en su mayoría por vía terrestre, hasta hallar un vuelo disponible, desde los siguientes países:

Israel

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Irán

Líbano

Qatar

Mientras que reiteró su llamado a los mexicanos con reservaciones en la región a consultar directamente con aerolíneas y agencias de viajes respecto a la disponibilidad de vuelos.

“Hasta ahora, no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física. Se reitera la recomendación de no viajar a la región”

SRE

De igual forma, la Cancillería mexicana informó que desde este lunes la embajada en Irán operará desde Azerbaiyán, debido a las condiciones de seguridad en el país persa, y con el apoyo de la representación en Bakú.

Sin embargo, resaltó que el resto de las oficinas diplomáticas del país en la región seguirán operando, aunque en alerta permanente, a fin de asistir a los connacionales que lo requieran, sobre todo aquellos que deseen salir, puedan hacerlo a través de las rutas terrestres identificadas hasta ahora.

