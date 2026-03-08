Consejo Nacional de Morena define reglas internas y fechas para selección de coordinadores

GENERANDO AUDIO...

Morena establece lineamientos internos y calendario Foto: Cuartoscuro

El Consejo Nacional de Morena, sostuvo su reunión nacional donde propuso la selección de coordinadores estatales y las gubernaturas del próximo 2027. Durante una reunión encabezada por Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional del partido, y Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, se planteó que el próximo 22 de junio se elijan a los coordinadores estatales de los comités de la Cuarta Transformación.

Morena define coordinadores estatales rumbo a gubernaturas 2027

Se establece que estos coordinadores serán nombrados ocho meses antes de los tiempos que establece la legislación electoral para el inicio formal de campañas rumbo a las gubernaturas 2027, donde estarán en disputa 17 entidades.

De acuerdo con lo presentado durante el Consejo Nacional de Morena, los coordinadores estatales tendrán la responsabilidad de organizar la estructura territorial del partido en cada entidad.

La propuesta establece que el 22 de junio se realice la designación de los coordinadores estatales, quienes iniciarán labores de organización territorial en las entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027.

Calendario de Morena para coordinadores distritales y municipales

Durante la reunión también se definió un calendario para otras posiciones dentro de la estructura organizativa del partido.

Las fechas planteadas incluyen:

3 de agosto: elección de coordinadores distritales federales, vinculados con la organización rumbo a las diputaciones federales.

elección de coordinadores distritales federales, vinculados con la organización rumbo a las diputaciones federales. 21 de septiembre: designación de coordinadores municipales para la organización en ayuntamientos.

designación de coordinadores municipales para la organización en ayuntamientos. 8 de noviembre: nombramiento de coordinadores de distritos locales, relacionados con diputaciones locales.

Estas posiciones forman parte de la estrategia de organización territorial del partido previo al proceso electoral de 2027.

Reglas internas de Morena para proceso de selección

El Consejo Nacional de Morena también aprobó lineamientos internos para el proceso de selección y organización política.

Entre las reglas establecidas se incluyen disposiciones sobre:

Actos anticipados de campaña

Uso de recursos públicos

Promoción mediante espectaculares

Entrega de regalos para obtener fotografías

Organización de eventos ostentosos

Acarreo de personas

Campañas consideradas excesivas

Ataques o acoso digital contra adversarios





¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



























