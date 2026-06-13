Del fresco a la tormenta: así cambiará el clima en CDMX
Este sábado 13 de junio, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán lluvias puntuales fuertes durante la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Por la mañana, se espera ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas de la región, por lo que se recomienda manejar con precaución.
Lluvias fuertes en CDMX y Edomex este sábado
Por la tarde, el ambiente será de templado a cálido, pero el cielo se mantendrá nublado. Las lluvias podrían alcanzar de 25 a 50 mm en 24 horas en la CDMX y en el norte, centro y este del Estado de México.
Las condiciones también podrían generar encharcamientos, baja visibilidad y complicaciones viales, sobre todo en zonas con pendientes, pasos a desnivel o calles con drenaje saturado.
Temperaturas para CDMX y Toluca
En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 15 a 17 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 23 y 25 °C.
Para Toluca, Estado de México, se prevé una mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C, con ambiente más fresco durante la mañana.
Además, habrá viento de componente oeste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Recomendaciones por lluvias y granizo
Ante el pronóstico de lluvias fuertes, se recomienda:
- Llevar paraguas o impermeable.
- Evitar cruzar calles inundadas.
- Manejar despacio por niebla o pavimento mojado.
- No refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.
- Revisar coladeras y retirar basura para evitar encharcamientos.
- Proteger a niñas, niños y adultos mayores de cambios bruscos de temperatura.
Las lluvias más importantes se esperan por la tarde, por lo que se recomienda tomar previsiones antes de salir.