Del fresco a la tormenta: así cambiará el clima en CDMX

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Lluvias fuertes y granizo afectarán a CDMX. Foto: Archivo

Este sábado 13 de junio, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán lluvias puntuales fuertes durante la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, se espera ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas de la región, por lo que se recomienda manejar con precaución.

Lluvias fuertes en CDMX y Edomex este sábado

Por la tarde, el ambiente será de templado a cálido, pero el cielo se mantendrá nublado. Las lluvias podrían alcanzar de 25 a 50 mm en 24 horas en la CDMX y en el norte, centro y este del Estado de México.

Las condiciones también podrían generar encharcamientos, baja visibilidad y complicaciones viales, sobre todo en zonas con pendientes, pasos a desnivel o calles con drenaje saturado.

☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas⬇️ pic.twitter.com/QfTryvsNv4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 13, 2026

Temperaturas para CDMX y Toluca

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 15 a 17 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 23 y 25 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C, con ambiente más fresco durante la mañana.

Además, habrá viento de componente oeste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Recomendaciones por lluvias y granizo

En caso #lluvias en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

⏺️Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad

⏺️No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

⏺️Mantén limpias las coladera y banquetas… pic.twitter.com/FZLqOzjQGF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, se recomienda:

Llevar paraguas o impermeable.

Evitar cruzar calles inundadas.

Manejar despacio por niebla o pavimento mojado.

No refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Revisar coladeras y retirar basura para evitar encharcamientos.

Proteger a niñas, niños y adultos mayores de cambios bruscos de temperatura.

Las lluvias más importantes se esperan por la tarde, por lo que se recomienda tomar previsiones antes de salir.