IMSS reporta operación normal del hospital de psiquiatría tras retiro de agua

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IMSS retira agua acumulada en hospital de Tlalpan. FOTO: Redes Sociales

El IMSS reportó operación normal en el Hospital Regional de Psiquiatría “Dr. Héctor Tovar Acosta”, en San Fernando, alcaldía Tlalpan, luego de retirar el agua acumulada por las lluvias en CDMX registradas la tarde de este viernes 12 de junio.

La institución informó que la acumulación temporal de agua se presentó en áreas de circulación del hospital, debido a la precipitación pluvial en la zona sur de la Ciudad de México.

IMSS detalló que personal de Conservación, Protección Civil, Limpieza e Higiene actuó de inmediato para retirar el agua y mitigar riesgos al interior de la unidad médica.

🚨 #IMSSInforma:



Derivado de las intensas lluvias registradas en la Alcaldía Tlalpan, se presentó acumulación temporal de agua en áreas de circulación del Hospital Regional de Psiquiatría “San Fernando”.



Personal de Conservación, Protección Civil, Limpieza e Higiene del IMSS,… pic.twitter.com/5UPo1nryzq — IMSS  (@Tu_IMSS) June 13, 2026

También señaló que el agua acumulada ya fue retirada en su totalidad y que se realizan labores de limpieza y sanitización en las áreas afectadas.

Hospital del IMSS no reporta lesionados ni daños

De acuerdo con el instituto, no se reportan personas lesionadas ni daños a la infraestructura del Hospital Regional de Psiquiatría “Dr. Héctor Tovar Acosta”.

Autoridades institucionales permanecen en el hospital con acciones preventivas, de limpieza y seguimiento para garantizar el adecuado funcionamiento de la unidad.

El IMSS refrendó su compromiso con la seguridad de pacientes, familiares y trabajadores, así como con la continuidad de los servicios en sus unidades médicas.

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