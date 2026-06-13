IMSS reporta operación normal del hospital de psiquiatría tras retiro de agua

| 21:58 | L G Suárez | UnoTV
IMSS retira agua acumulada en hospital de Tlalpan. FOTO: Redes Sociales

El IMSS reportó operación normal en el Hospital Regional de Psiquiatría “Dr. Héctor Tovar Acosta”, en San Fernando, alcaldía Tlalpan, luego de retirar el agua acumulada por las lluvias en CDMX registradas la tarde de este viernes 12 de junio.

La institución informó que la acumulación temporal de agua se presentó en áreas de circulación del hospital, debido a la precipitación pluvial en la zona sur de la Ciudad de México.

IMSS detalló que personal de Conservación, Protección Civil, Limpieza e Higiene actuó de inmediato para retirar el agua y mitigar riesgos al interior de la unidad médica.

También señaló que el agua acumulada ya fue retirada en su totalidad y que se realizan labores de limpieza y sanitización en las áreas afectadas.

Hospital del IMSS no reporta lesionados ni daños

De acuerdo con el instituto, no se reportan personas lesionadas ni daños a la infraestructura del Hospital Regional de Psiquiatría “Dr. Héctor Tovar Acosta”.

Autoridades institucionales permanecen en el hospital con acciones preventivas, de limpieza y seguimiento para garantizar el adecuado funcionamiento de la unidad.

El IMSS refrendó su compromiso con la seguridad de pacientes, familiares y trabajadores, así como con la continuidad de los servicios en sus unidades médicas.

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