El día comenzará con un ambiente frío pero será más cálido por la tarde

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Por la tarde, el ambiente cambiará a templado a cálido, con cielo medio nublado

El clima en la Ciudad de México para este miércoles 25 de marzo estará marcado por un ambiente frío por la mañana y temperaturas más cálidas por la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Durante las primeras horas del día se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco, mientras que en zonas altas del Estado de México se prevén condiciones frías con posibles bancos de niebla.

Clima CDMX hoy: lluvias, granizo y viento este 25 de marzo

Por la tarde, el ambiente cambiará a templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, ambos con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Las lluvias en la CDMX se estiman de 0.1 a 5 mm, mientras que en el Estado de México podrían alcanzar entre 5 y 25 mm en 24 horas.

En la Ciudad de México, se pronostica:

Temperatura mínima: 8 a 10 °C

8 a 10 °C Temperatura máxima: 23 a 25 °C

Para Toluca, Estado de México:

Temperatura mínima: 3 a 5 °C

3 a 5 °C Temperatura máxima: 21 a 23 °C

Además, se espera viento de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

El pronóstico indica que el día comenzará con un ambiente frío y con visibilidad reducida por bruma, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvia, principalmente en zonas del Valle de México.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios de temperatura, así como por posibles lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo.

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