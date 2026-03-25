El día comenzará con un ambiente frío pero será más cálido por la tarde
El clima en la Ciudad de México para este miércoles 25 de marzo estará marcado por un ambiente frío por la mañana y temperaturas más cálidas por la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico oficial.
Durante las primeras horas del día se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco, mientras que en zonas altas del Estado de México se prevén condiciones frías con posibles bancos de niebla.
Clima CDMX hoy: lluvias, granizo y viento este 25 de marzo
Por la tarde, el ambiente cambiará a templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, ambos con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.
Las lluvias en la CDMX se estiman de 0.1 a 5 mm, mientras que en el Estado de México podrían alcanzar entre 5 y 25 mm en 24 horas.
En la Ciudad de México, se pronostica:
- Temperatura mínima: 8 a 10 °C
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C
Para Toluca, Estado de México:
- Temperatura mínima: 3 a 5 °C
- Temperatura máxima: 21 a 23 °C
Además, se espera viento de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
El pronóstico indica que el día comenzará con un ambiente frío y con visibilidad reducida por bruma, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvia, principalmente en zonas del Valle de México.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios de temperatura, así como por posibles lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo.
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