Trabajadores de la ciudad y el campo encabezan las movilizaciones en CDMX este 24 de marzo
Este martes 24 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 1 marcha
- 8 concentraciones
- 4 citas agendadas
- 5 rodadas ciclistas
- 12 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marchas previstas
Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo
- Hora: 17:00
- Ruta:
- Inicio: Monumento a la Revolución
- Paso por: Glorieta La Joven de Amajac
- Otros puntos: oficinas en Av. Fray Servando Teresa de Mier y colonia Tránsito
- Destino: Zócalo capitalino
- Demanda: Exigen mejoras laborales, jornada de 40 horas, seguridad social, estabilidad laboral y acceso a servicios de salud.
- Aforo estimado: 500 personas
Concentraciones y manifestaciones
Ex trabajadores de Ruta 100
- Hora: 09:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Pago de finiquitos e intereses pendientes
- Aforo: 150
Representantes del Refugio “Franciscano”
- Hora: 11:00
- Lugar: Procuraduría Ambiental (col. Roma Norte)
- Demanda: Resguardo y retorno de animales en albergues
- Aforo: 25
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Horarios y puntos:
- 12:00 – Monumento a la Madre
- 13:00 – Av. Río Churubusco (Iztacalco)
- Actividades: Eventos culturales e informativos sobre consumo de cannabis
- Aforo: 50
Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00
- Lugares: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez
- Actividad: Recaudación de juguetes
- Aforo: 50
Activistas por los derechos de los animales
- Hora: 15:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Motivo: Exigen justicia por caso de maltrato animal
- Aforo: 50
Personal jubilado de la CFE
- Horarios y sedes:
- 06:00 – Palacio Nacional
- 17:00 – Cámara de Diputados
- Demanda: Rechazo a reformas en pensiones
- Aforo: 200
Colectivo “Hasta Encontrarlos”
- Hora: 06:30
- Lugar: Estación Chabacano del Metro
- Actividad: Salida de brigada de búsqueda
- Aforo: 40
“40 Días por la Vida”
- Durante el día en: Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc
- Lugares: Centros de Fundación Marie Stopes
- Actividad: Vigilia
- Aforo: 50
Citas agendadas (posibles concentraciones)
- Vecinos de Tlatilco (Azcapotzalco, 10:00): Revisión del sistema de agua
- Padres de familia – Secundaria 79 (Iztapalapa, 14:00): Protesta por cambios de personal
- Frente Popular Francisco Villa (Iztapalapa, 18:00): Servicios urbanos
- Gran Consejo del Valle de Anáhuac (Iztacalco, 17:00): Vivienda
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