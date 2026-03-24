Trabajadores de la ciudad y el campo encabezan las movilizaciones en CDMX este 24 de marzo

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Movilizaciones en CDMX este 24 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 24 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

1 marcha

8 concentraciones

4 citas agendadas

5 rodadas ciclistas

12 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas previstas

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo

Hora: 17:00

17:00 Ruta: Inicio: Monumento a la Revolución Paso por: Glorieta La Joven de Amajac Otros puntos: oficinas en Av. Fray Servando Teresa de Mier y colonia Tránsito Destino: Zócalo capitalino

Demanda: Exigen mejoras laborales, jornada de 40 horas, seguridad social, estabilidad laboral y acceso a servicios de salud.

Exigen mejoras laborales, jornada de 40 horas, seguridad social, estabilidad laboral y acceso a servicios de salud. Aforo estimado: 500 personas

Concentraciones y manifestaciones

Ex trabajadores de Ruta 100

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Hemiciclo a Juárez

Hemiciclo a Juárez Demanda: Pago de finiquitos e intereses pendientes

Pago de finiquitos e intereses pendientes Aforo: 150

Representantes del Refugio “Franciscano”

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Procuraduría Ambiental (col. Roma Norte)

Procuraduría Ambiental (col. Roma Norte) Demanda: Resguardo y retorno de animales en albergues

Resguardo y retorno de animales en albergues Aforo: 25

Colectivo “Plataforma 4:20”

Horarios y puntos: 12:00 – Monumento a la Madre 13:00 – Av. Río Churubusco (Iztacalco)

Actividades: Eventos culturales e informativos sobre consumo de cannabis

Eventos culturales e informativos sobre consumo de cannabis Aforo: 50

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Hora: 12:00

12:00 Lugares: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez

Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez Actividad: Recaudación de juguetes

Recaudación de juguetes Aforo: 50

Activistas por los derechos de los animales

Hora: 15:00

15:00 Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Motivo: Exigen justicia por caso de maltrato animal

Exigen justicia por caso de maltrato animal Aforo: 50

Personal jubilado de la CFE

Horarios y sedes: 06:00 – Palacio Nacional 17:00 – Cámara de Diputados

Demanda: Rechazo a reformas en pensiones

Rechazo a reformas en pensiones Aforo: 200

Colectivo “Hasta Encontrarlos”

Hora: 06:30

06:30 Lugar: Estación Chabacano del Metro

Estación Chabacano del Metro Actividad: Salida de brigada de búsqueda

Salida de brigada de búsqueda Aforo: 40

“40 Días por la Vida”

Durante el día en: Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc

Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc Lugares: Centros de Fundación Marie Stopes

Centros de Fundación Marie Stopes Actividad: Vigilia

Vigilia Aforo: 50

Citas agendadas (posibles concentraciones)

Vecinos de Tlatilco (Azcapotzalco, 10:00): Revisión del sistema de agua

Revisión del sistema de agua Padres de familia – Secundaria 79 (Iztapalapa, 14:00): Protesta por cambios de personal

Protesta por cambios de personal Frente Popular Francisco Villa (Iztapalapa, 18:00): Servicios urbanos

Servicios urbanos Gran Consejo del Valle de Anáhuac (Iztacalco, 17:00): Vivienda

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