Trabajadores de la ciudad y el campo encabezan las movilizaciones en CDMX este 24 de marzo

| 06:50 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este 24 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 24 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 1 marcha
  • 8 concentraciones
  • 4 citas agendadas
  • 5 rodadas ciclistas
  • 12 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas previstas

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo

  • Hora: 17:00
  • Ruta:
    • Inicio: Monumento a la Revolución
    • Paso por: Glorieta La Joven de Amajac
    • Otros puntos: oficinas en Av. Fray Servando Teresa de Mier y colonia Tránsito
    • Destino: Zócalo capitalino
  • Demanda: Exigen mejoras laborales, jornada de 40 horas, seguridad social, estabilidad laboral y acceso a servicios de salud.
  • Aforo estimado: 500 personas

Concentraciones y manifestaciones

Ex trabajadores de Ruta 100

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Hemiciclo a Juárez
  • Demanda: Pago de finiquitos e intereses pendientes
  • Aforo: 150

Representantes del Refugio “Franciscano”

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Procuraduría Ambiental (col. Roma Norte)
  • Demanda: Resguardo y retorno de animales en albergues
  • Aforo: 25

Colectivo “Plataforma 4:20”

  • Horarios y puntos:
    • 12:00 – Monumento a la Madre
    • 13:00 – Av. Río Churubusco (Iztacalco)
  • Actividades: Eventos culturales e informativos sobre consumo de cannabis
  • Aforo: 50

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

  • Hora: 12:00
  • Lugares: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez
  • Actividad: Recaudación de juguetes
  • Aforo: 50

Activistas por los derechos de los animales

  • Hora: 15:00
  • Lugar: Zócalo capitalino
  • Motivo: Exigen justicia por caso de maltrato animal
  • Aforo: 50

Personal jubilado de la CFE

  • Horarios y sedes:
    • 06:00 – Palacio Nacional
    • 17:00 – Cámara de Diputados
  • Demanda: Rechazo a reformas en pensiones
  • Aforo: 200

Colectivo “Hasta Encontrarlos”

  • Hora: 06:30
  • Lugar: Estación Chabacano del Metro
  • Actividad: Salida de brigada de búsqueda
  • Aforo: 40

“40 Días por la Vida”

  • Durante el día en: Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc
  • Lugares: Centros de Fundación Marie Stopes
  • Actividad: Vigilia
  • Aforo: 50

Citas agendadas (posibles concentraciones)

  • Vecinos de Tlatilco (Azcapotzalco, 10:00): Revisión del sistema de agua
  • Padres de familia – Secundaria 79 (Iztapalapa, 14:00): Protesta por cambios de personal
  • Frente Popular Francisco Villa (Iztapalapa, 18:00): Servicios urbanos
  • Gran Consejo del Valle de Anáhuac (Iztacalco, 17:00): Vivienda

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