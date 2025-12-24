Emiten alerta por lluvias fuertes y temperaturas bajo cero en 8 estados durante Nochebuena y Navidad
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta de 72 horas, debido al pronóstico de lluvias muy fuertes y temperaturas bajo cero, para Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Baja California y Sonora durante las festividades de Nochebuena y Navidad.
Asimismo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de un canal de baja presión, una vaguada y la llegada de un nuevo frente frío en el noroeste originarán condiciones climáticas severas.
Pronóstico de lluvias por día
De acuerdo con la CNPC, se esperan precipitaciones puntuales de 50 a 75 mm en las siguientes entidades:
- Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
- Jueves 25 de diciembre (Navidad): Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- Viernes 26 de diciembre: Chiapas.
Además, en Baja California y Sonora se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h debido al ingreso del sistema frontal, mientras que, en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, las autoridades advierten sobre temperaturas mínimas extremas que oscilarán entre los -10 y -5 °C durante este periodo.
Recomendaciones de Protección Civil
Para evitar accidentes y proteger la salud, la CNPC sugiere las siguientes medidas:
- Durante tormentas: No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.
- Evitar cruzar ríos o arroyos: No intentes pasar por zonas inundadas o corrientes de agua.
- Mochila de emergencia: Tener a la mano documentos importantes, linterna, radio y botiquín.
- Cuidado con el frío: Abrigarse bien y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Protección en el hogar: Revisar techos y asegurarse de que los desagües no estén obstruidos.
