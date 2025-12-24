Emiten alerta por lluvias fuertes y temperaturas bajo cero en 8 estados durante Nochebuena y Navidad

GENERANDO AUDIO...

Frente frio #21. Foto: Gettyimages

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta de 72 horas, debido al pronóstico de lluvias muy fuertes y temperaturas bajo cero, para Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Baja California y Sonora durante las festividades de Nochebuena y Navidad.

Asimismo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de un canal de baja presión, una vaguada y la llegada de un nuevo frente frío en el noroeste originarán condiciones climáticas severas.

Pronóstico de lluvias por día

De acuerdo con la CNPC, se esperan precipitaciones puntuales de 50 a 75 mm en las siguientes entidades:

Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Jueves 25 de diciembre (Navidad): Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Viernes 26 de diciembre: Chiapas.

Además, en Baja California y Sonora se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h debido al ingreso del sistema frontal, mientras que, en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, las autoridades advierten sobre temperaturas mínimas extremas que oscilarán entre los -10 y -5 °C durante este periodo.

Recomendaciones de Protección Civil

Para evitar accidentes y proteger la salud, la CNPC sugiere las siguientes medidas:

Durante tormentas: No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.

No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas. Evitar cruzar ríos o arroyos: No intentes pasar por zonas inundadas o corrientes de agua.

No intentes pasar por zonas inundadas o corrientes de agua. Mochila de emergencia: Tener a la mano documentos importantes, linterna, radio y botiquín.

Tener a la mano documentos importantes, linterna, radio y botiquín. Cuidado con el frío: Abrigarse bien y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Abrigarse bien y en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Protección en el hogar: Revisar techos y asegurarse de que los desagües no estén obstruidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.