GENERANDO AUDIO...

En enero de 2026 se esperan cinco frentes fríos. Foto: Cuartoscuro

En enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el paso de cinco frentes fríos en México. Hasta ahora, ya se han registrado cuatro sistemas frontales, por lo que solo falta uno más por ingresar durante lo que resta del mes.

El primer frente frío de enero fue el número 24, que entró al país el 3 de enero de 2026. Actualmente, el frente frío número 27 se desplaza por estados del norte del país y la vertiente del Golfo de México, con efectos durante este fin de semana y a inicios de la próxima semana.

¿Cuántos frentes fríos faltan en la temporada invernal 2025-2026?

De acuerdo con el pronóstico oficial, así se distribuyen los sistemas frontales restantes de la temporada:

Febrero: 5 frentes fríos

5 frentes fríos Marzo: 6 frentes fríos

6 frentes fríos Abril: 5 frentes fríos

5 frentes fríos Mayo: 3 frentes fríos

En total, la temporada invernal suele registrar alrededor de 58 frentes fríos, concentrados principalmente entre septiembre y mayo.

¿Qué es un frente frío y qué efectos provoca?

Un frente frío ocurre cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. Al ser más denso, el aire frío se desliza por debajo del aire caliente, generando inestabilidad atmosférica.

Entre sus principales efectos están:

Descenso de temperaturas

Heladas

Vientos fuertes

Oleaje elevado

Nubosidad y lluvias ligeras

La mayoría de los frentes fríos que afectan a México se originan cerca del Polo Norte, cruzan Estados Unidos y entran al país del noroeste al sureste, con una duración promedio de tres a siete días.

Recomendaciones ante frentes fríos

Protección Civil recomienda:

Usar ropa abrigadora y calzado cerrado

Cubrir nariz y boca con bufanda

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C

Mantenerse atento a avisos oficiales

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.