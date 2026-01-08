GENERANDO AUDIO...

Este jueves 8 de enero de 2026, el frente frío 27 y una vaguada en niveles altos de la atmósfera afectarán el norte y noroeste de México, provocando un descenso de temperatura y rachas de viento muy fuertes. Estas condiciones generarán lluvias y chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua, con alta probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de estos dos últimos estados.

Por otro lado, el ingreso de humedad de ambos océanos causará lluvias en el occidente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. En el resto del territorio, una circulación anticiclónica mantendrá cielos despejados y baja probabilidad de lluvia, aunque persistirá el ambiente frío a muy frío con heladas durante la mañana y la noche en las regiones del centro y norte.

¿Dónde lloverá este jueves?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora Chihuahua Michoacán Guerrero Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Jalisco Colima Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán

: Probabilidad de caída de nieve o aguanieve : norte de Sonora Chihuahua

:

Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas:} 35 a 40 °C : Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). 30 a 35 °C : Nuevo León, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Jalisco (costa), Colima, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas: -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California y Sonora. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Ciudad de México y Morelos.

Viento: 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : Baja California, Chihuahua y Durango. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : golfo de California, Sonora y Coahuila. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 2.5 a 3.5 metros de altura : costa occidental de Baja California. 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de Baja California Sur y costa de Tamaulipas.



¿Cómo será el clima el viernes?

El viernes, el frente frío 27 se extenderá sobre el noreste del territorio mexicano, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, originando rachas de viento de 30 a 50 km/h en la región, así como lluvias e intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí. Mientras tanto, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del país y en combinación con la corriente en chorro polar, mantendrán el descenso de temperatura y las rachas muy fuertes de viento en dicha región.

