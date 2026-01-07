Activan Alerta Gris en Veracruz por el Frente Frío 27

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Protección Civil informó que los modelos de pronóstico indican el ingreso del frente frío 27 durante el sábado 10 de enero, con afectaciones que se extenderán hasta el lunes 12, periodo en el que se mantendrá activa la Alerta Gris en el estado de Veracruz.

Frente frío 27 y Alerta Gris en Veracruz

Protección Civil señaló que el potencial de lluvias aumentará entre el sábado 10 y el lunes 12 de enero. Durante este periodo se estiman acumulados generales de entre 5 y 20 milímetros, así como registros máximos superiores a 150 milímetros en regiones específicas del estado de Veracruz. Se contempla la probabilidad de caída de nieve en zonas altas, principalmente entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero.

Lluvias, viento y oleaje por evento de Norte

En cuanto al viento, la intensidad disminuirá de manera gradual en la costa norte durante el domingo, mientras que en la costa centro y sur se espera una reducción para el lunes. No obstante, el evento de Norte podrá generar oleaje con alturas estimadas de 3.0 a 6.0 metros en áreas cercanas a la costa. Estas condiciones marítimas forman parte de los efectos previstos por el avance del frente frío 27, por lo que se mantiene la Alerta Gris.

Descenso de temperatura y probabilidad de heladas en Veracruz

El pronóstico también contempla un descenso de la temperatura a partir del domingo y hasta el martes. Durante este periodo existe probabilidad de heladas en zonas altas del estado de Veracruz.

