Enero se despide con intenso frío; nevadas continuarán este sábado
Para este sábado 31 de enero, el frente frío 32 se desplazará sobre el oriente y sureste de México, en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste del país y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, lluvias puntuales fuertes en Puebla, Chiapas y Tabasco, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, así como lluvias aisladas en Chihuahua. La masa de aire ártico que impulsa a este sistema originará un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Asimismo, se prevén condiciones para nevadas en zonas altas de Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado.
Continuará el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional; asimismo se mantiene la probabilidad de nevadas en las cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote). Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este sábado 31 de enero?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Veracruz
- Guerrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Querétaro
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Lluvia engelante
- Coahuila
- Nuevo León
Posible caída de nieve o aguanieve
- Cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar: Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 31 de enero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Sonora, Durango, Morelos, Oaxaca y Chiapas
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas
Vientos y oleaje:
- Viento de 100 a 120 km/h: golfo de Tehuantepec
- Viento de 60 a 100 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz
- Viento de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México
- Oleaje de 5 a 6 metros de altura: golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 4 a 5 metros de altura: costas de Veracruz
- Oleaje de 3 a 4 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 15 a 17 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman chubascos.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 15 a 17 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Posibles nevadas en cimas superiores a los 3 mil 800 msnm.
