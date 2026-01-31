Enero se despide con intenso frío; nevadas continuarán este sábado

| 04:24 | Redacción | Uno TV
Nevadas continuarán este sábado 31 de enero. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 31 de enero, el frente frío 32 se desplazará sobre el oriente y sureste de México, en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste del país y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, lluvias puntuales fuertes en Puebla, Chiapas y Tabasco, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, así como lluvias aisladas en Chihuahua. La masa de aire ártico que impulsa a este sistema originará un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Asimismo, se prevén condiciones para nevadas en zonas altas de Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado.

Continuará el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional; asimismo se mantiene la probabilidad de nevadas en las cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote). Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional. 

¿Dónde lloverá este sábado 31 de enero?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Veracruz
  • Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Querétaro
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos

Lluvia engelante

  • Coahuila
  • Nuevo León

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar: Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 31 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
  • 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Sonora, Durango, Morelos, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

  • Viento de 100 a 120 km/h: golfo de Tehuantepec
  • Viento de 60 a 100 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz
  • Viento de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México
  • Oleaje de 5 a 6 metros de altura: golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 4 a 5 metros de altura: costas de Veracruz
  • Oleaje de 3 a 4 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 15 a 17 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman chubascos.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 15 a 17 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Posibles nevadas en cimas superiores a los 3 mil 800 msnm.

