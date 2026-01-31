Enero se despide con intenso frío; nevadas continuarán este sábado

GENERANDO AUDIO...

Nevadas continuarán este sábado 31 de enero. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 31 de enero, el frente frío 32 se desplazará sobre el oriente y sureste de México, en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste del país y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, lluvias puntuales fuertes en Puebla, Chiapas y Tabasco, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, así como lluvias aisladas en Chihuahua. La masa de aire ártico que impulsa a este sistema originará un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Asimismo, se prevén condiciones para nevadas en zonas altas de Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado.

Continuará el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional; asimismo se mantiene la probabilidad de nevadas en las cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote). Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este sábado 31 de enero?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla

Veracruz

Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Lluvia engelante

Coahuila

Nuevo León

Posible caída de nieve o aguanieve

Cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar: Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 31 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Sonora, Durango, Morelos, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua

zonas serranas de Chihuahua -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 100 a 120 km/h : golfo de Tehuantepec

: golfo de Tehuantepec Viento de 60 a 100 km/h : Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz

: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz Viento de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México Oleaje de 5 a 6 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 4 a 5 metros de altura: costas de Veracruz

costas de Veracruz Oleaje de 3 a 4 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 15 a 17 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman chubascos.

Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 15 a 17 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 15 a 17 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Posibles nevadas en cimas superiores a los 3 mil 800 msnm.

