“Puentes, no muros”: Sheinbaum inaugura el Viaducto Elevado de Tijuana

Presidenta hizo referencia a relación en la frontera. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este viernes el Viaducto Elevado de Tijuana, una de las obras de movilidad más relevantes en lafrontera norte, con un mensaje político directo: “México construye puentes, no muros”, en referencia a la relación binacional y al papel estratégico de Baja California.

Durante el acto, realizado en Tijuana, Sheinbaum subrayó que la obra busca mejorar la movilidad urbana y fortalecer la integración económica y social de la región fronteriza.

“Aquí no se levantan muros, aquí se construyen puentes para el desarrollo, la integración y la dignidad de las personas”, señaló la mandataria.

Un viaducto clave para la movilidad en la frontera

El Viaducto Elevado de Tijuana tendrá una extensión total de 11 kilómetros. De acuerdo con información oficial, 7 kilómetros entraron en operación este 30 de enero, mientras que el resto comenzará a funcionar en febrero.

La obra está diseñada para descongestionar una de las zonas con mayor carga vehicular del país, reducir tiempos de traslado y mejorar la conexión entre distintos puntos estratégicos de la ciudad fronteriza.

Inversión federal y continuidad de proyectos

La inauguración del viaducto forma parte de un paquete más amplio de inversión federal en Baja California, que incluye carreteras, puentes, educación y proyectos de agua, algunos iniciados en el sexenio anterior y retomados por la actual administración.

Sheinbaum destacó el carácter continuo de estas obras:

“Son proyectos que no se detienen con los cambios de gobierno. El desarrollo no tiene colores, tiene responsabilidad”, afirmó.

Mensaje político desde la frontera

El acto también tuvo una carga simbólica. Desde Tijuana, una de las principales puertas de entrada a Estados Unidos, la presidenta insistió en una visión de cooperación y desarrollo regional.

“La frontera no es un límite, es un punto de encuentro. Invertir aquí es apostar por el país entero”, sostuvo.

Autoridades estatales señalaron que el viaducto tendrá impacto directo en la actividad económica, el transporte de mercancías y la vida cotidiana de miles de personas que cruzan diariamente la ciudad.

