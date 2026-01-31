Llamada Marco Rubio–Juan Ramón de la Fuente por seguridad regional

GENERANDO AUDIO...

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para dialogar sobre el avance de las prioridades compartidas y la seguridad regional, informó este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La conversación se dio en el marco del diálogo bilateral entre México y Estados Unidos, luego de la publicación de un decreto por parte del gobierno estadounidense, cuyo alcance comenzó a ser revisado por la vía diplomática.

La SRE señaló que ambos funcionarios reiteraron la disposición de sus dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común, sin detallar acuerdos específicos derivados de la llamada.

El Departamento de Estado indicó que la comunicación forma parte del contacto permanente entre los gobiernos de México y Estados Unidos para atender asuntos estratégicos en la relación bilateral.

Por su parte, la Cancillería mexicana confirmó que la llamada se realizó la tarde de este jueves y que ambas partes coincidieron en mantener una coordinación cercana en los temas de la agenda común.

Colaboración bilateral entre México y Estados Unidos

La SRE informó que durante la conversación se reiteró el compromiso de México y Estados Unidos para fortalecer la colaboración bilateral, especialmente en temas que impactan a ambos países a nivel regional.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre los puntos abordados ni sobre acciones concretas que deriven del intercambio entre Rubio y De la Fuente.

Las autoridades señalaron que el diálogo diplomático continuará conforme avancen las conversaciones entre ambas cancillerías.

Sheinbaum pide información sobre decreto de EU

En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores a establecer comunicación con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que el objetivo es conocer con precisión los alcances del decreto publicado un día antes por el gobierno estadounidense, y contar con información oficial sobre su contenido.

“He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto”, afirmó la mandataria.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre los detalles del decreto ni sobre posibles implicaciones para la relación bilateral.

