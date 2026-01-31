Rentar autos gana terreno en México: más flexibilidad y menos deuda impulsan tendencia

GENERANDO AUDIO...

Carro en México. Foto: Cuartoscuro

Comprar un carro parece ser una práctica que, poco a poco, queda atrás. Ahora, la tendencia, es rentar vehículos, mercado que gana terreno en México y que, de acuerdo con especialistas, aumentará en los próximos años.

El arrendamiento de vehículos acelera en México

De acuerdo con un informe deI MARC Group, en México el mercado de arrendamiento de vehículos se valoró en 6.55 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a 13.64 mil millones de dólares en 2034, con un crecimiento anual compuesto del 8.49%, impulsado por la búsqueda de alternativas flexibles y rentables frente a la compra tradicional de autos.

Cifras revelan que el 46% de los mexicanos encuestados entre 18 y 34 años prefiere modelos arrendamiento flexible de automóviles, superando, incluso, a Estados Unidos y Japón en donde la preferencia marca 44% y 38%, respectivamente.

El avance del mercado estaría ligado, según el estudio de IMARC Group, a al menos, tres escenarios:

Transformación digital e integración de tecnología financiera

Cambio de la propiedad a la usuaria

Surgimiento de los modelos de suscripción de vehículos

Explica que, la adopción de modelos de arrendamiento digital agiliza el proceso “desde la selección del vehículo y la ejecución del contrato hasta la entrega”.

“Estas plataformas están diseñadas para simplificar el acceso a los vehículos arrendados, especialmente para usuarios flexibles y de corto plazo, al ofrecer precios transparentes, servicios integrados como mantenimiento y seguro, y un papeleo mínimo”, detalla el informe.

¿Qué autos son los más rentados?

A la cabeza de la renta de vehículos en México están los carros de pasajeros, con una participación del 68% en 2025. La razón: la movilidad personal en zonas urbanas. Además, la demanda de las flotas empresariales, también influyen en que sean de los más rentados en el país.

Por su parte, el reporte Automotriz de los socios AMAVe del 2025 coincide en que los automóviles son los más rentados con 89% de las preferencias, seguido de tractocamiones y camiones con el 5% cada uno, y al final motos con 1%.

Entre las 10 marcas de vehículos más arrendados durante 2025, se encuentran:

Nissan

General Motors

Stellantis

Volkswagen

Kia

Toyota

Ford

Mitsubishi

Renauld

Mazda

¿Por qué los mexicanos prefieren rentar auto a comprarlo?

A decir de la AMAVe, existen varios beneficios que estarían haciendo atractivo el mercado del arrendamiento de vehículos en México y que lo vislumbra con un “enorme potencial de crecimiento”

Entre los beneficios destacan:

Programa tus finanzas

Sin enganche

Cuida tu flujo de efectivo

Opción de renovar

Compra o renta ¿qué es más conveniente?

El mercado automotriz ofrece diversas ofertas para aquellos interesados en adquirir o rentar un automóvil, que hace más fácil determinar la mejor opción para la economía y facilidades.

Rentar un automóvil

En diversos sitios de arrendamiento de vehículos se ofrecen diversas ofertas. Por ejemplo, rentar un mes un Nissan Versa de transmisión automática el costo oscila desde 9 mil 937 pesos con kilometraje ilimitado y seguro de responsabilidad civil primaria.

Sin embargo, no incluye el pago de multas, tasas de peaje y cargos de estacionamiento, equipamiento adicional.

Compra de un seminuevo

En sitios de venta de carros seminuevos el Nissan Sentra tiene un costo que va desde los 334 mil 999 para un modelo 2024. Para adquirir dicho vehículo se ofrecen créditos con pagos de 4 mil 520 pesos mensuales por 72 meses, es decir, 6 años.

Compra de un carro nuevo

En el sitio oficial de la marca, se ofrece un Nissan Sentra Sense TM desde 427 mil 900 pesos y podría llegar a superar hasta los 568 mil 900 dependiendo el modelo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.