¿Se puede hacer una noria sin permiso? Esto dice la ley en México

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¿Puedes construir una noria sin permiso?. Foto: Cuartoscuro

Construir una noria en tu propiedad sin permiso no es legal en la mayoría de los casos en México, aunque el terreno sea privado. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, el agua del subsuelo es propiedad de la Nación, por lo que su extracción requiere autorización oficial.

Una noria de agua es un sistema tradicional que se utiliza para sacar agua del subsuelo o de corrientes cercanas. Suele tener poca profundidad, de entre 5 y 20 metros, pero un diámetro amplio, y funciona con una rueda giratoria equipada con recipientes o cangilones que elevan el agua hacia la superficie.

“La Autoridad del Agua sancionará al: Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas en la materia. No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga”. Artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales

Muchas personas creen que ser dueños de su terreno les permite excavar libremente para obtener agua. Sin embargo, la ley establece que cualquier obra de extracción, como unanoria o pozo, debe ser regulada para evitar la sobreexplotación de los acuíferos.

¿Qué dice la ley sobre construir una noria?

La Conagua es la única autoridad que puede otorgar permisos o concesiones para el uso de aguas subterráneas. Esto aplica incluso en propiedades privadas.

Existe una excepción llamada “libre alumbramiento”, pero tiene límites claros:

Sólo aplica para uso doméstico o abrevadero

Debe realizarse con medios manuales

No se permite el uso de maquinaria o bombeo industrial

Se debe presentar un aviso ante la Conagua

Además, si el predio está en una zona de veda, está prohibido hacer nuevas excavaciones, incluso bajo este esquema.

Riesgos por hacer una noria sin permiso de Conagua

Realizar una noria sin autorización puede traer consecuencias legales y económicas importantes, entre ellas:

Clausura inmediata de la obra

Multas económicas elevadas

Obligación de sellar la noria

Riesgo de contaminar el acuífero

¿Qué debes hacer antes de excavar?

Antes de iniciar cualquier obra para extraer agua, es necesario:

Consultar el estatus del acuífero en tu zona

Verificar si existe veda

Acudir a oficinas de la Conagua o autoridades locales

Presentar el aviso o solicitar la concesión correspondiente

Actuar sin autorización conlleva sanciones por la LAN (artículo 119), incluyendo multas, clausura o rescate de la obra. El objetivo es evitar sanciones y proteger los recursos hídricos.

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