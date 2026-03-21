Banca en México impulsará crédito a MiPymes y proyectos de infraestructura

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Banca acuerda fortalecer inclusión financiera. Foto: Eduardo Ruiz

El sector bancario en México reiteró su compromiso de fortalecer el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como de impulsar proyectos de infraestructura y ampliar el uso de medios de pago digitales, durante la clausura de la 89 Convención Bancaria realizada en Cancún, Quintana Roo.

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, destacó que la banca mexicana cuenta con solidez suficiente para desempeñar un papel más activo en el desarrollo económico del país.

Banca mexicana busca ampliar financiamiento a MiPymes e infraestructura

El funcionario subrayó que existe un ecosistema financiero con experiencia, capacidad operativa y estabilidad, lo que permitirá incrementar el acceso al crédito, especialmente para las MiPymes, consideradas un motor clave de la economía nacional.

En ese sentido, señaló que el objetivo es canalizar mayores recursos hacia inversión productiva, acompañar proyectos de infraestructura y mejorar la eficiencia de los servicios financieros, manteniendo un enfoque responsable en la innovación.

Asimismo, destacó la importancia de que la banca continúe evolucionando para responder a las necesidades actuales del mercado, facilitando el acceso a financiamiento en sectores que históricamente han tenido limitaciones.

CNBV apuesta por regulación y crecimiento del sistema financiero

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera Mendoza, indicó que se trabaja en la modernización del marco regulatorio para fortalecer el sistema financiero.

Explicó que estas acciones buscan ampliar la cobertura del financiamiento a empresas, al tiempo que se refuerzan mecanismos de supervisión para prevenir riesgos asociados a la delincuencia financiera, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

También señaló que la actualización de las normas permitirá al sistema financiero alinearse con estándares internacionales, promoviendo un crecimiento sólido, competitivo y confiable.

Impulsan mayor uso de pagos digitales en México

Durante la convención, se destacó que el sistema financiero mexicano ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, con más de 125 millones de cuentas activas en la banca múltiple.

De acuerdo con datos presentados, cerca del 90% de las operaciones ya se realizan a través de canales digitales, lo que refleja un cambio estructural en la forma en que los usuarios interactúan con los servicios financieros.

Sin embargo, autoridades reconocieron que el uso predominante del efectivo en diversos sectores de la economía continúa siendo un desafío, por lo que se planteó como prioridad seguir promoviendo la digitalización de pagos.

Compromisos del sector bancario tras la Convención

Al cierre del encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de consolidar un sistema financiero más incluyente, eficiente y seguro, que contribuya al crecimiento económico del país.

Entre los principales compromisos destacan el fortalecimiento del crédito a MiPymes, el impulso a proyectos estratégicos de infraestructura, la innovación tecnológica y la expansión de los medios de pago digitales.

Estas acciones buscan generar condiciones que favorezcan tanto a empresas como a usuarios, en un entorno financiero cada vez más dinámico.

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