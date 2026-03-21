¿Debes al SAT? Este programa elimina multas y recargos; conoce requisitos y cómo aplicar

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Deudas con el SAT: así puedes eliminar multas y recargos. Foto: Archivo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó el Programa de Regularización Fiscal, un esquema dirigido a contribuyentes con adeudos que permite la disminución de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la autoridad.

Este beneficio aplica para personas físicas y morales con adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores, siempre y cuando no excedan los montos determinados por la autoridad y que dichas obligaciones aún puedan regularizarse.

¿Quiénes pueden acceder al Programa de Regularización Fiscal?

De acuerdo con el SAT, el programa está enfocado en contribuyentes que:

Tengan adeudos fiscales pendientes de ejercicios 2024 o anteriores

de ejercicios 2024 o anteriores No hayan superado los límites establecidos por la autoridad tributaria

Cuenten con créditos fiscales susceptibles de regularización

El objetivo es facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales mediante incentivos que reduzcan la carga económica de los adeudos.

¿Cómo solicitar la reducción de multas y recargos?

Para acceder al beneficio, las personas interesadas pueden realizar el trámite de dos formas:

En línea:

Ingresar al portal oficial del Servicio de Administración Tributaria ( SAT )

) Acceder a la sección “Mi portal” con RFC y contraseña

con y contraseña Enviar un escrito libre solicitando la regularización

Esperar la respuesta y realizar el pago correspondiente dentro de los plazos establecidos

Presencial:

Acudir a una oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir orientación y presentar la solicitud

¿Qué adeudos aplican para la regularización fiscal?

El programa contempla distintos tipos de adeudos fiscales, entre ellos:

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales

relacionados con contribuciones federales Multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior

Multas por incumplimiento de obligaciones distintas al pago

Multas con agravantes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó que el estímulo puede alcanzar el 100% de reducción cuando se trate de adeudos vinculados a contribuciones federales omitidas. En otros casos, como créditos fiscales firmes derivados exclusivamente de multas, la reducción puede ser de hasta el 90%, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Claves para aprovechar el programa del SAT

Las autoridades recomiendan verificar que la información fiscal esté actualizada y cumplir con los requisitos antes de iniciar el trámite, ya que cualquier inconsistencia podría retrasar el proceso o impedir el acceso al beneficio.

Este programa forma parte de las estrategias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para incentivar el cumplimiento voluntario y facilitar la regularización de contribuyentes con adeudos pendientes.

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