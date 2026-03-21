Sandra Moreno y Juan Rivas, galardonados por trabajos sobre fentanilo y migración

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Esta noche en Noticias en Claro con José Cárdenas, Sandra Moreno y Juan Rivas, ganadores del Premio Nacional de Periodismo, compartieron su sentir tras ser galardonados la mañana de este viernes.

Los proyectos reconocidos fueron la serie de reportajes “Zombies del fentanilo”, de Sandra Moreno, y “100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria”, de Juan Rivas.

Sandra Moreno comparte su experiencia en la frontera

Sandra Moreno, ganadora del Premio Nacional de Periodismo, recordó que hace casi un año presentó “Zombies del fentanilo”. Además, platicó sobre los peligros a los que se enfrentaron en la frontera.

La reportera de unotv.com mencionó que el especial tardó un mes en realizarse, periodo en el que se agendaron entrevistas y visitas a distintos lugares. Sin embargo, compartió momentos sensibles en la frontera, donde pudo presenciar cómo algunas personas se inyectaban sustancias nocivas.

Juan Rivas habla sobre el minuto uno de la llegada de Trump

Por su parte, Juan Rivas compartió que “100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria” tardó tres meses en llevarse a cabo.

El conductor de A las Nueve en Uno vivió el minuto uno de la administración de Trump en la frontera junto a los migrantes, captando historias de los últimos que alcanzaron a ingresar a los Estados Unidos y quienes fueron rechazados. Tras los duros momentos para la población migrante, Juan Rivas compartió con ellos el Premio Nacional de Periodismo.

¿Dónde ver los trabajos premiados?

Si quieres conocer las historias premiadas por el Club de Periodistas de México, “Zombies del Fentanilo” y “100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria”, están disponibles a través de nuestra multiplataforma. Puedes observarlos a través de unotv.com y en nuestro canal de YouTube.

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