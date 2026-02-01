Febrero comienza con frío en gran parte del país; nevadas continuarán

GENERANDO AUDIO...

Nevadas y frío continuarán este 1° de febrero. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 1° de febrero, el frente frío 32 recorrerá la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Veracruz; fuertes en Puebla, Veracruz y Campeche; así como chubascos en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire ártico propiciará nevadas y generará un marcado descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, así como evento de “Norte” con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz; rachas de 60 a 80 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Existen condiciones para nevadas en cimas montañosas superiores a 3 mil 800 msnm del centro y oriente del país: Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Simultáneamente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y chubascos en Michoacán, Estado de México y Morelos; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Al final del día, el frente frío 32 se desplazará sobre el mar Caribe y dejará de afectar al país. Finalmente, el ingreso de humedad del Pacífico originará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero y Oaxaca.

¿Dónde lloverá este domingo 1° de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Veracruz

Oaxaca

Guerrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve

Cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar: Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 1° de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán

Michoacán 30 a 35 ° C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 80 a 100 km/h : golfo de Tehuantepec

: golfo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco

: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco Viento de 30 a 50 km/h : Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí

: Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí Oleaje de 4 a 5 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 2 a 4 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.

Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Posibles nevadas en cimas superiores a los 3 mil 800 msnm.

