México defenderá la ayuda humanitaria a Cuba ante restricciones al petróleo

Foto: Getty / AFP

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México hará todo lo que esté a su alcance para que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite, al participar en la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Durante su intervención, el canciller subrayó que la ayuda humanitaria es un distintivo de la política exterior mexicana y un mecanismo que permite mantener abierto el diálogo con los pueblos que atraviesan situaciones críticas.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere”, puntualizó.

Diplomacia pacifista y apego a principios constitucionales

De la Fuente refrendó que México mantiene una diplomacia pacifista, guiada por los principios constitucionales de política exterior, basada en el respeto, la cooperación y el diálogo.

Señaló que la política exterior mexicana se sustenta en el derecho internacional, la Carta de la ONU, los tratados internacionales y la solución pacífica de controversias, como lo demuestran las acciones emprendidas ante la Corte Internacional de Justicia, así como la defensa del derecho de asilo, conforme a la Convención de Caracas de 1954.

Protección de connacionales, prioridad de la Cancillería

Acompañado por el coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila, el canciller destacó que la protección de las y los connacionales en Estados Unidos es y seguirá siendo la prioridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ante un escenario complejo, aseguró que México continuará defendiendo los derechos de los mexicanos en el exterior, quienes contribuyen tanto a la economía estadounidense como al desarrollo social de ambas naciones.

Red consular en Estados Unidos y rechazo a injerencias

De la Fuente resaltó la importancia de la red consular de México en Estados Unidos, la cual realizó 5.5 millones de trámites durante 2025.

Rechazó de manera categórica las versiones que señalan que los consulados mexicanos tienen injerencia en asuntos de política interna, y afirmó que dichas acusaciones son falsas.

“Nuestros consulados atienden a nuestros paisanos, protegen sus derechos, pero no intervienen en política interna, ni de los Estados Unidos ni de ningún otro país”, afirmó.

Atención consular y cooperación bilateral

Indicó que, a través de la red consular —fortalecida con 115 millones de pesos provenientes del sorteo de la Lotería Nacional “México con M de Migrante”— se realizaron 10 mil 447 visitas de protección consular a centros de detención, se otorgaron 18 mil 423 asesorías legales y se atendieron más de 212 mil llamadas telefónicas.

Sobre la relación bilateral con Estados Unidos, explicó que el diálogo en materia de seguridad se mantiene mediante el Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, colaboración y coordinación sin subordinación, además del respeto irrestricto a la soberanía.

Destacó que actualmente se cuenta con una frontera más segura, que el tema del tráfico de armas se aborda al mismo nivel que el tráfico de fentanilo, y que los resultados se reflejan en una disminución cercana al 50% en los aseguramientos de fentanilo, así como en la reducción de cruces ilegales.

