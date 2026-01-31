Autoridades descartan filtración de datos sensibles tras supuesto hackeo a instituciones públicas

GENERANDO AUDIO...

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que, tras el análisis del supuesto hackeo a diversas instituciones gubernamentales, no se ha identificado la publicación de datos sensibles, además de que la mayoría de la información difundida ya había circulado anteriormente.

En una tarjeta informativa emitida el 30 de enero de 2026, la ATDT señaló que el material difundido corresponde, en gran parte, a información que el mismo grupo había publicado previamente.

También detalló que los sistemas afectados corresponden principalmente a plataformas obsoletas desarrolladas y administradas por empresas privadas para entidades federativas, por lo que no representaron una vulneración directa a la infraestructura tecnológica del gobierno.

Con relación al supuesto hackeo a diversas instituciones gubernamentales, la ATDT informa👇:

Detectan uso de credenciales válidas

El organismo explicó que durante la investigación se detectó el uso de usuarios y contraseñas válidos, los cuales fueron deshabilitados de forma inmediata para evitar riesgos adicionales.

Asimismo, subrayó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la posible amenaza, las autoridades activaron protocolos de seguridad para contener cualquier incidente.

Refuerzan estrategia nacional de ciberseguridad

La ATDT destacó que cuenta con un área especializada en ciberseguridad que, desde octubre de 2024, asesora a distintas dependencias en procesos de protección digital.

Entre las acciones implementadas, informó que se ha capacitado a 613 servidores públicos, además de emitir 204 alertas y notificaciones tempranas para prevenir filtraciones de información. También recordó la publicación del Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030 y la Política General de Ciberseguridad.

Finalmente, la agencia advirtió que la obtención, posesión o difusión no autorizada de información constituye un delito, por lo que estos actos serán denunciados ante las autoridades correspondientes.

