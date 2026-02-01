Ebrard se reunirá con EE.UU. para negociar explotación de minerales críticos en T-MEC

GENERANDO AUDIO...

Descartó que la renovación del T-MEC esté en riesgo. Foto: Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, tendrá una reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos para negociar una mayor colaboración en la explotación de minerales críticos en la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Así lo indicó el titular de Economía, Marcelo Ebrard, tras su participación en la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados de este sábado 31 de enero.

Marcelo Ebrard dijo que acordó con Jamieson Greer, representante comercial del país vecino, que tendrían mayor colaboración en la explotación de minerales críticos.

Se trata de minerales importantes para la producción de energías renovables y tecnologías. Destacan el litio, cobre, níquel, cobalto, grafito, entre otros.

El titular de Economía dijo que habrá dos reuniones para abordar la explotación de minerales con la renovación del T-MEC Una será el próximo 3 de febrero, mientras que la otra será al día siguiente, convocada por el Departamento de Estado.

Marcelo Ebrard descarta riesgo para renovación del T-MEC

Durante la reunión con diputados, Marcelo Ebrard descartó que esté en riesgo la renovación del T-MEC, toda vez que ya terminó el proceso de consultas.

“Yo no veo que esté en riesgo el tratado, porque ya estamos en consultas formales los tres países, ya terminamos el proceso de consulta”, precisó.

A inicios de febrero darían los resultados de estas consultas, una vez que así lo determine la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De igual forma, el titular de Economía reiteró que el Gobierno federal busca perfeccionar el tratado comercial para reducir la incertidumbre económica.

El pasado 28 de enero se reanudó el diálogo entre México y Estados Unidos para la renovación del T-MEC, tras una incertidumbre provocada por Donald Trump, quien minimizó dicho acuerdo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: