Suman 22 policías asesinados en México en lo que va del 2026

Policías asesinados en lo que van del 2026. Foto: Cuartoscuro.

La violencia contra las corporaciones de seguridad se mantiene. La organización Causa en Común reportó que 22 elementos policiales fueron asesinados durante enero de 2026.

Policías asesinados en lo que va del 2026

De acuerdo con el monitoreo hemerográfico de la organización, 22 policías han sido asesinados en lo que va del año.

La cifra corresponde al periodo comprendido desde el 1 al 29 de enero y forma parte del registro actualizado que Causa en Común publica en su plataforma de seguimiento de crímenes contra cuerpos policiales.

Homicidios de policías del 23 al 29 de enero

En el corte más reciente, correspondiente del 23 al 29 de enero, se registró el asesinato de cinco policías en diferentes entidades. Los casos ocurrieron en:

Ciudad de México, con dos casos

Guerrero, con dos casos

Sinaloa, con uno caso

CDMX

En la capital del país, se contabilizaron dos casos. El primero corresponde a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) que murió tras recibir un disparo de manera accidental por parte de un compañero de la misma corporación. El hecho ocurrió en la alcaldía Iztapalapa.

El segundo caso fue el asesinato de un ex jefe de grupo de la dependencia capitalina, quien fue atacado a balazos afuera de su domicilio, también en Iztapalapa.

Guerrero

En Guerrero, el monitoreo de Causa en Común reporta el homicidio de dos integrantes de corporaciones de seguridad. Uno de los casos corresponde a un comandante de la policía estatal, quien fue asesinado mientras caminaba por la vía pública en el municipio de Ometepec.

Sinaloa

En Sinaloa, se registró el homicidio de un policía municipal en el municipio de Mazatlán. El elemento regresaba a su domicilio después de concluir su jornada laboral cuando fue asesinado, según la información recopilada a partir de reportes periodísticos.

Policías asesinados en 2025

Durante 2025, la organización reportó 348 policías asesinados, cifra que equivale a un promedio de un caso por día y representa un incremento de 9% en comparación con el mismo periodo de 2024.

La organización señaló que las entidades que más concentraron asesinatos de policías en 2025 fueron:

Veracruz, con 24

Sinaloa, con 48

Guerrero, con 39

Guanajuato, con 36

Michoacán, con 34

