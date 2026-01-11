Frente frío 27 y tormenta invernal traerán nieve y hasta -15 grados por cuatro días
El frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrán condiciones meteorológicas extremas en gran parte de México durante al menos cuatro días consecutivos, con nieve, lluvias torrenciales, evento de Norte intenso y temperaturas mínimas de hasta -15 grados.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos sistemas afectarán principalmente al sureste, noreste, noroeste y centro del país, con riesgos por inundaciones, deslaves, oleaje elevado y heladas severas.
Frente frío 27 activa lluvias torrenciales y Norte intenso
El frente frío núm. 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, provocando lluvias intensas a puntuales torrenciales y un evento de Norte muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México.
Estados con lluvias más intensas
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
También se prevén lluvias muy fuertes y fuertes en:
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
El evento de Norte alcanzará rachas de hasta 120 km/h y provocará oleaje de hasta 6 metros, principalmente en:
- Veracruz
- Tamaulipas
- Istmo y golfo de Tehuantepec
Segunda tormenta invernal traerá nieve y frío extremo
Una circulación ciclónica en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical dará origen a la segunda tormenta invernal, generando ambiente muy frío a gélido en amplias zonas del país.
Estados con posible nieve o aguanieve
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Zonas montañosas del centro y oriente del país por arriba de los 4 mil msnm
También se prevé lluvia engelante en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Zacatecas
Domingo 11 de enero: inicio del periodo crítico
El domingo se esperan las condiciones más severas de lluvias y viento.
Lluvias intensas a torrenciales
- Veracruz (Olmeca)
- Oaxaca (este)
- Chiapas (noroeste)
- Tabasco (oeste)
Evento de Norte
- Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec: rachas de 100 a 120 km/h
- Tamaulipas y Tabasco: rachas de 80 a 100 km/h
Temperaturas mínimas
- Durango: hasta -15 °C
- Chihuahua y Coahuila: hasta -10 °C
- Amplias zonas del norte, centro y oriente con heladas
Pronóstico extendido: lunes 12 al miércoles 14 de enero
Durante este periodo, el frente frío se mantendrá casi estacionario y la tormenta invernal seguirá generando efectos severos.
Lunes 12 de enero
- Lluvias torrenciales en Veracruz
- Nieve y aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas
- Norte intenso en el golfo de México
- Heladas de hasta -15 °C
Martes 13 de enero
- Lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas
- Posible aguanieve y lluvia engelante en el norte
- Persisten temperaturas bajo cero
Miércoles 14 de enero
- Lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco
- Chubascos en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Continúan heladas severas en zonas serranas
Riesgos y recomendaciones
Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar:
- Inundaciones y deslaves
- Crecida de ríos y arroyos
- Caída de árboles y anuncios
- Accidentes carreteros por hielo y nieve
Se recomienda abrigarse, evitar traslados innecesarios, extremar precauciones en carretera y mantenerse atento a los avisos oficiales.
