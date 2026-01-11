GENERANDO AUDIO...

El frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrán condiciones meteorológicas extremas en gran parte de México durante al menos cuatro días consecutivos, con nieve, lluvias torrenciales, evento de Norte intenso y temperaturas mínimas de hasta -15 grados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos sistemas afectarán principalmente al sureste, noreste, noroeste y centro del país, con riesgos por inundaciones, deslaves, oleaje elevado y heladas severas.

Frente frío 27 activa lluvias torrenciales y Norte intenso

El frente frío núm. 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, provocando lluvias intensas a puntuales torrenciales y un evento de Norte muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México.

Estados con lluvias más intensas

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

También se prevén lluvias muy fuertes y fuertes en:

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

El evento de Norte alcanzará rachas de hasta 120 km/h y provocará oleaje de hasta 6 metros, principalmente en:

Veracruz

Tamaulipas

Istmo y golfo de Tehuantepec

Segunda tormenta invernal traerá nieve y frío extremo

Una circulación ciclónica en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical dará origen a la segunda tormenta invernal, generando ambiente muy frío a gélido en amplias zonas del país.

Estados con posible nieve o aguanieve

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Zonas montañosas del centro y oriente del país por arriba de los 4 mil msnm

También se prevé lluvia engelante en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

Domingo 11 de enero: inicio del periodo crítico

El domingo se esperan las condiciones más severas de lluvias y viento.

Lluvias intensas a torrenciales

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca (este)

Chiapas (noroeste)

Tabasco (oeste)

Evento de Norte

Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec : rachas de 100 a 120 km/h

: rachas de Tamaulipas y Tabasco: rachas de 80 a 100 km/h

Temperaturas mínimas

Durango : hasta -15 °C

: hasta Chihuahua y Coahuila : hasta -10 °C

: hasta Amplias zonas del norte, centro y oriente con heladas

Pronóstico extendido: lunes 12 al miércoles 14 de enero

Durante este periodo, el frente frío se mantendrá casi estacionario y la tormenta invernal seguirá generando efectos severos.

Lunes 12 de enero

Lluvias torrenciales en Veracruz

Nieve y aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas

Norte intenso en el golfo de México

Heladas de hasta -15 °C

Martes 13 de enero

Lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas

Posible aguanieve y lluvia engelante en el norte

Persisten temperaturas bajo cero

Miércoles 14 de enero

Lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco

Chubascos en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Continúan heladas severas en zonas serranas

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar:

Inundaciones y deslaves

Crecida de ríos y arroyos

Caída de árboles y anuncios

Accidentes carreteros por hielo y nieve

Se recomienda abrigarse, evitar traslados innecesarios, extremar precauciones en carretera y mantenerse atento a los avisos oficiales.

