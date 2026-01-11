Frente frío 27 y tormenta invernal traerán nieve y hasta -15 grados por cuatro días

13:11 | Benell Cortés
Octava tormenta invernal traerá lluvia y nevadas 5 días
Fotos: Cuartoscuro

El frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrán condiciones meteorológicas extremas en gran parte de México durante al menos cuatro días consecutivos, con nieve, lluvias torrenciales, evento de Norte intenso y temperaturas mínimas de hasta -15 grados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos sistemas afectarán principalmente al sureste, noreste, noroeste y centro del país, con riesgos por inundaciones, deslaves, oleaje elevado y heladas severas.

Frente frío 27 activa lluvias torrenciales y Norte intenso

El frente frío núm. 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, provocando lluvias intensas a puntuales torrenciales y un evento de Norte muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México.

Estados con lluvias más intensas

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

También se prevén lluvias muy fuertes y fuertes en:

  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

El evento de Norte alcanzará rachas de hasta 120 km/h y provocará oleaje de hasta 6 metros, principalmente en:

  • Veracruz
  • Tamaulipas
  • Istmo y golfo de Tehuantepec

Segunda tormenta invernal traerá nieve y frío extremo

Una circulación ciclónica en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical dará origen a la segunda tormenta invernal, generando ambiente muy frío a gélido en amplias zonas del país.

Estados con posible nieve o aguanieve

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Zonas montañosas del centro y oriente del país por arriba de los 4 mil msnm

También se prevé lluvia engelante en:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Durango
  • Zacatecas

Domingo 11 de enero: inicio del periodo crítico

El domingo se esperan las condiciones más severas de lluvias y viento.

Lluvias intensas a torrenciales

  • Veracruz (Olmeca)
  • Oaxaca (este)
  • Chiapas (noroeste)
  • Tabasco (oeste)

Evento de Norte

  • Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec: rachas de 100 a 120 km/h
  • Tamaulipas y Tabasco: rachas de 80 a 100 km/h

Temperaturas mínimas

  • Durango: hasta -15 °C
  • Chihuahua y Coahuila: hasta -10 °C
  • Amplias zonas del norte, centro y oriente con heladas

Pronóstico extendido: lunes 12 al miércoles 14 de enero

Durante este periodo, el frente frío se mantendrá casi estacionario y la tormenta invernal seguirá generando efectos severos.

Lunes 12 de enero

  • Lluvias torrenciales en Veracruz
  • Nieve y aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas
  • Norte intenso en el golfo de México
  • Heladas de hasta -15 °C

Martes 13 de enero

  • Lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas
  • Posible aguanieve y lluvia engelante en el norte
  • Persisten temperaturas bajo cero

Miércoles 14 de enero

  • Lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco
  • Chubascos en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Continúan heladas severas en zonas serranas

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar:

  • Inundaciones y deslaves
  • Crecida de ríos y arroyos
  • Caída de árboles y anuncios
  • Accidentes carreteros por hielo y nieve

Se recomienda abrigarse, evitar traslados innecesarios, extremar precauciones en carretera y mantenerse atento a los avisos oficiales.

