Posibles nevadas en 7 estados este domingo por tormenta invernal. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 11 de enero, el frente frío 27 continuará su desplazamiento sobre el litoral del golfo de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Puebla, Veracruz y Campeche; fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz; así como chubascos en Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar que impulsa al frente, así como una segunda tormenta invernal, originarán un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en las costas de Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en el golfo de Tehuantepec, y de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, golfo de California y costas de Sonora y Sinaloa.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste mexicano ocasionando ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país; además de posible caída de lluvia engelante en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

¿Dónde lloverá este domingo 11 de enero?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca

Tabasco

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)

Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla

Veracruz (Las Montañas)

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Puebla

Veracruz

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nayarit

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Hidalgo

Puebla

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Posible caída de nieve o aguanieve

Zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas con altitudes superiores a 4 mil msnm en el centro del país

Posible lluvia engelante

Coahuila, Coahuila y Nuevo León

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 11 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-20 a -15 °C con heladas: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua

zonas serranas de Chihuahua -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila

zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa y Tamaulipas

Vientos y oleaje:

Viento de 100 a 120 km/h : Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec

: Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 70 a 100 km/h : Tamaulipas, Tabasco, golfo de California y Baja California

: Tamaulipas, Tabasco, golfo de California y Baja California Viento de 50 a 70 km/h : Baja California Sur, Sonora y Chihuahua

: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla

: Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla Oleaje de 4 a 6 metros de altura: costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec

costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec Oleaje de 3 a 5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Tabasco

costas de Tamaulipas y Tabasco Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Campeche y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 17 a 19 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 17 a 19 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de -2 a 0 °C y máxima de 15 a 17 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de chubascos.

