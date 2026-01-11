Podría nevar en al menos siete estados este domingo 11 de enero por tormenta invernal
Para este domingo 11 de enero, el frente frío 27 continuará su desplazamiento sobre el litoral del golfo de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Puebla, Veracruz y Campeche; fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz; así como chubascos en Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
La masa de aire polar que impulsa al frente, así como una segunda tormenta invernal, originarán un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en las costas de Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en el golfo de Tehuantepec, y de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, golfo de California y costas de Sonora y Sinaloa.
Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste mexicano ocasionando ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país; además de posible caída de lluvia engelante en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
¿Dónde lloverá este domingo 11 de enero?
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Veracruz (Olmeca)
- Oaxaca
- Tabasco
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)
Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Puebla
- Veracruz (Las Montañas)
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Puebla
- Veracruz
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Nayarit
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Hidalgo
- Puebla
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
Posible caída de nieve o aguanieve
- Zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas con altitudes superiores a 4 mil msnm en el centro del país
Posible lluvia engelante
- Coahuila, Coahuila y Nuevo León
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 11 de enero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit y Chiapas
Temperaturas mínimas esperadas:
- -20 a -15 °C con heladas: zonas serranas de Durango
- -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa y Tamaulipas
Vientos y oleaje:
- Viento de 100 a 120 km/h: Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec
- Viento de 70 a 100 km/h: Tamaulipas, Tabasco, golfo de California y Baja California
- Viento de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua
- Viento de 40 a 60 km/h: Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla
- Oleaje de 4 a 6 metros de altura: costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 3 a 5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Tabasco
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Campeche y Yucatán
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 17 a 19 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de -2 a 0 °C y máxima de 15 a 17 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de chubascos.
