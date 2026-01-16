Frente frío 28 sale del país dejando últimas lluvias este viernes 16 de enero

GENERANDO AUDIO...

A lo largo de este viernes 16 de enero, el frente frío 28 se desplazará hacia el mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano; sin embargo, mantendrá condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, lluvias fuertes en Puebla y Campeche, además de chubascos en Yucatán y Quintana Roo. Mientras tanto, la masa de aire polar que impulsa al sistema seguirá generando evento de “Norte” intenso con rachas de hasta 100 km/h en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de hasta 4.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, y fuerte con rachas de viento de 40 a 60 km/h con oleaje de hasta 3 metros de altura en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, continuará ambiente frío a muy frío por la noche y madrugada con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país, con bancos de niebla en zonas de dichas regiones. Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano, con lluvias puntuales fuertes las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas en zonas de Michoacán y Guerrero.

¿Dónde lloverá este viernes 16 de enero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguacalientes

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 16 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero

Michoacán y Guerrero 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México

: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México Oleaje de 2 a 3 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 1 a 2 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 16 a 18 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 16 a 18 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 14 a 16 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de chubascos.

