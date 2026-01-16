La mañanera de Claudia Sheinbaum, viernes 16 de enero del 2026

Destacan importancia del padrón de líneas telefónicas

El director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, asegura que implementaron el padrón de líneas telefónicas porque la compra de chips sin identificar permite que los celulares sean “potencialmente usados” para delitos, como extorsión, fraude, acoso o secuestro virtual.

Menciona que los chips podían activarse en cualquier lugar y una sola persona podía tener varios. Esto dificultaba a las autoridades dar con los presuntos responsables. Por eso, decidieron que cada línea esté asociada a una persona.

Resalta que el proceso está en manos de las líneas telefónicas y que “no hay como tal un registro de líneas de celulares. Cada compañia de celulares hace la documentación por parte de sus usuarios, y esto no queda en resguardo de ninguna autoridad del gobierno”.

Menciona que, ante algún delito con alguna línea, las autoridades pueden solicitar la información a las telefonías. Hasta este 16 de enero, suman 2 millones 151 mil 802 líneas telefónicas.

José Antonio Peña asegura que, en dos semanas, las compañías telefónicas habilitarán una plataforma de consulta. En ella, la ciudadanía podrá consultar las líneas a su nombre y dar de baja aquellas que no reconozca.

El funcionario resalta que los datos personales están protegidos, como sucede actualmente con los bancos. Las y los menores de edad no pueden asociar sus líneas telefónicas por sí mismos.