La mañanera de Claudia Sheinbaum, viernes 16 de enero del 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 16 de enero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 16 de enero de 2026
Claudia Sheinbaum explica que rechazó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ser diputada plurinominal en dos ocasiones, en el 2009 y 2012, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Asegura que, en aquel momento, estaba concentrada en apoyar a AMLO desde la academia.
El titular de Seguridad Pública del Estado de México, Cristóbal Castañeda, confirma que encontraron un “C4” de grupos criminales en Venta de Carpio, Ecatepec, el cual se conectaba a un centro de monitoreo municipal.
La investigación permanece abierta y han inhabilitado alrededor de 700 cámaras “parásitas” en Naucalpan y Ecatepec. El funcionario resalta que no han localizado algún otro centro de monitoreo.
A su vez, evita decir si existe una investigación contra Fernando Vilchis, el exalcalde de Ecatepec, hoy diputado federal.
Reforma electoral y Tren de Aragua
Claudia Sheinbaum asegura que aún no está definido el contenido de la reforma electoral. Menciona que solo tienen definidos algunos puntos clave, como reducción de plurinominales y mayor representación ciudadana.
Por eso, confía en que el PT y Partido Verde apoyen la propuesta para lograr su aprobación en el Congreso de la Unión.
Por su parte, Omar García Harfuch menciona que el Tren de Aragua tiene más presencia en el centro del país. Niega que haya una mayor expansión de dicho grupo delictivo y que, en cambio, incrementaron las detenciones contra ellos.
Menciona que el Tren de Aragua tiene vínculos con grupos locales, como la Unión Tepito, en CDMX.
De igual forma, comenta que llevan más de un año en mesas de trabajo con los estados para mejorar la seguridad durante el Mundial 2026.
Narcotráfico y Estados Unidos
En las preguntas, Claudia Sheinbaum dice en la mañanera de este 16 de enero que han tenido resultados contra el narcotráfico, en respuesta al comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde aseguró que en próximas reuniones pedirán más resultados sobre este combate.
La presidenta resalta que las incautaciones de fentanilo han disminuido en la frontera norte porque dichas incautaciones ahora suceden en el resto del territorio mexicano.
Insiste en que debe existir un “respeto mutuo y responsabilidad compartida” entre ambas naciones.
Destacan importancia del padrón de líneas telefónicas
El director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, asegura que implementaron el padrón de líneas telefónicas porque la compra de chips sin identificar permite que los celulares sean “potencialmente usados” para delitos, como extorsión, fraude, acoso o secuestro virtual.
Menciona que los chips podían activarse en cualquier lugar y una sola persona podía tener varios. Esto dificultaba a las autoridades dar con los presuntos responsables. Por eso, decidieron que cada línea esté asociada a una persona.
Resalta que el proceso está en manos de las líneas telefónicas y que “no hay como tal un registro de líneas de celulares. Cada compañia de celulares hace la documentación por parte de sus usuarios, y esto no queda en resguardo de ninguna autoridad del gobierno”.
Menciona que, ante algún delito con alguna línea, las autoridades pueden solicitar la información a las telefonías. Hasta este 16 de enero, suman 2 millones 151 mil 802 líneas telefónicas.
José Antonio Peña asegura que, en dos semanas, las compañías telefónicas habilitarán una plataforma de consulta. En ella, la ciudadanía podrá consultar las líneas a su nombre y dar de baja aquellas que no reconozca.
El funcionario resalta que los datos personales están protegidos, como sucede actualmente con los bancos. Las y los menores de edad no pueden asociar sus líneas telefónicas por sí mismos.
El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, resalta que han intervenido en los 16 hospitales de dicho esquema de salud en la región.
Invierten en tecnología para el Mundial en Edomex
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), Jesús Antonio Esteva Medina, resalta que invertirán mil 978 millones de pesos en transporte público para el Estado de México.
Destaca la ampliación del Mexibus en Nezahualcóyotl, con una nueva ruta que irá de la avenida Vicente Villada al Panteón de los Rosales. Destinarán 600 millones de pesos y la licitación iniciará en marzo de este año.
Además, el Ejecutivo invertirá 3 mil 968 millones de pesos en 2026 para la ampliación y construcción de puentes vehiculares.
El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (Edomex), Cristóbal Castañeda Camarillo, subraya que se están preparando para recibir a visitantes del Mundial 2026. Por ello, están invirtiendo en inteligencia artificial, como lectores de rostros, placas y características de vehículos.
Usarán esta tecnología para cubrir los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aeropuerto de Toluca a Ciudad de México (CDMX) y desplazamientos a zonas turísticas.
Es un esquema donde toman fotos en celular de una persona y buscan sus antecedentes en las bases de datos. Si tiene alguna orden de aprehensión o desaparición vigente, proceden conforme a lo establecido.
El detector de placas permitirá determinar al propietario del auto y cruces en cámaras de vigilancia. El programa iniciará en abril de este 2026.
Disminución de inseguridad en Edomex
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, asegura que tienen una mayor coordinación con el Gobierno del Estado de México.
En consecuencia, han detenido a 2 mil 426 personas entre el 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025. A eso se suma el aseguramiento de más de 500 armas y un laboratorio desmantelado de metanfetamina.
De las detenciones, 17 corresponden a perfiles relevantes por encabezar organizaciones delictivas en la demarcación.
También asegura que suman 60 personas detenidas en el Operativo Enjambre, incluidos presidentes municipales y directores de seguridad. De eso, suman 18 sentencias condenatorias.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodriguez, indica que ciudadanos intercambiaron mil 995 armas de fuego en dicha entidad por dinero, del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025.
De igual forma, el Gobierno federal informa que bajaron un 22% los delitos de alto impacto en dicha entidad, entre 2024 y 2025.
En lo específico, los robos de vehículo bajaron un 55% entre septiembre del 2024 y diciembre del 2025. A su vez, disminuyeron los feminicidios en un 28.6% entre 2024 y 2025.
El Gobierno federal resalta que los homicidios han disminuido un 54% en el Estado de México, entre septiembre del 2025 y diciembre del 2025. Existe un promedio diario de 3.06 homicidios diarios en dicha entidad. De igual forma, han disminuido en un 32% el promedio de víctimas entre 2024 y 2025.
Con esto, el Estado de México quedó como la quinta entidad con más casos en 2025. Representa una disminución con respecto al 2024, cuando figuraba como el tercero.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, indica que mantienen diez operativos de seguridad en la entidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum inicia su conferencia matutina de este viernes 16 de enero desde Ecatepec, en el Estado de México.