Las de hoy | 16 de enero de 2026

UnoTV presenta las noticias más relevantes del país este 16 de enero de 2026

El Universal: Motín del Verde y PT pone en pausa reforma electoral

Los partidos aliados mantienen su negativa a votar la eliminación de plurinominales y prerrogativas; para evitar una ruptura en la 4T, Morena analiza congelar la iniciativa y priorizar la alianza.

Reforma: Aprieta EU por envío de tropas a México

Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno de Sheinbaum para permitir presencia militar, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

Milenio Diario: Decomisan narcolaboratorio a cuñado del Chapo en Guerrero

Washington considera inaceptable un avance gradual en seguridad fronteriza y exige resultados concretos y verificables; Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acordaron una reunión para febrero.

La Jornada: Endurece EU postura; quiere meterse a operar en México

El Departamento de Estado calificó como inaceptable el progreso paulatino en materia de seguridad fronteriza y planteó una mayor intervención directa.

Excélsior: Temen naufragio de la reforma electoral

Ricardo Monreal advirtió que existe un riesgo real de que la iniciativa no avance ante la falta de consensos entre los aliados legislativos.

El Financiero: Anuncia Pilgrim’s inversión en México de mil 300 mdd

Marcelo Ebrard informó que, con este anuncio y los recursos comprometidos por General Motors, esta semana se acumulan inversiones por 2 mil 300 millones de dólares.

El Economista: Recursos en las Afores pasaron de 20 a 24% del PIB en el último año

Al cierre de 2025, los fondos de ahorro para el retiro sumaron 8.3 billones de pesos, reflejando un mayor peso dentro de la economía nacional.

