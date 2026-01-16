Aumentan los incendios forestales durante el 2025; checa los estados con más casos

GENERANDO AUDIO...

Jalisco, Michoacán y Edomex fueron los estados con más casos. Foto: Cuartoscuro.

Los incendios forestales incrementaron durante el 2025, lo cual, provocó que más hectáreas resultaran dañadas. Jalisco, Estado de México y Michoacán fueron los estados con más siniestros de este tipo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)

El Monitor de Incendios registró 9 mil 996 siniestros forestales con corte hasta el 27 de diciembre. Esto muestra un incremento del 19.95%, ya que Conafor registró 8 mil 2 casos en el 2024.

Los incendios del 2025 dañaron un millón 208 mil 376 hectáreas. Es decir, un 27.74% más que en 2024, cuando hubo afectaciones en un millón 672 mil 216 hectáreas.

Durante este 2025, un total de 364 mil 803 personas colaboraron para combatir los siniestros, incluidos ciudadanos y autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Sin embargo, esto refleja una disminución del 27.96% en combatientes, considerando que 506 mil 408 personas colaboraron en extinguir las llamas durante el 2024.

Mapa de incendios en México. Crédito: Conafor.

Incendios forestales por estados

De acuerdo con Conafor, Jalisco, Estado de México y Michoacán fueron las entidades con más incendios forestales durante el 2025. A continuación, la lista completa de incendios por estado:

Jalisco: 912 incendios

México: 822

Michoacán: 696

Chihuahua: 598

Ciudad de México: 570

Durango: 408

Guerrero: 320

Puebla: 304

Chiapas: 282

Oaxaca: 196

Morelos: 195

Veracruz: 172

Nayarit: 160

Hidalgo: 144

Guanajuato: 124

Zacatecas: 122

Aguascalientes: 121

San Luis Potosí: 117

Tlaxcala: 92

Tabasco: 84

Querétaro: 83

Sinaloa: 76

Colima: 67

Baja California: 65

Campeche: 56

Nuevo León: 52

Coahuila: 43

Sonora: 43

Quintana Roo: 29

Tamaulipas: 23

Yucatán: 13

Baja California Sur: 7

Estados con más hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025

Chihuahua: 215 mil 462 hectáreas

Guerrero: 108 mil 974

Durango: 107 mil 472

Sinaloa: 106 mil 815

Jalisco: 88 mil 536

Nayarit: 68 mil 651

Tabasco: 65 mil 796

Baja California: 55 mil 435

Campeche: 51 mil 980

Sonora: 48 mil 528

Michoacán: 45 mil 27

Chiapas: 38 mil 964

Oaxaca: 35 mil 991

Zacatecas: 32 mil 850

México: 19 mil 877

Tamaulipas: 19 mil 428

San Luis Potosí: 16 mil 541

Puebla: 13 mil 257

Morelos: 10 mil 176

Guanajuato: 9 mil 792

Aguascalientes: 9 mil 965

Veracruz: 6 mil 780

Quintana Roo: 6 mil 642

Coahuila: 5 mil 720

Nuevo León: 4 mil 66

Hidalgo: 3 mil 758

Ciudad de México: 3 mil 720

Querétaro: 3 mil 406

Colima: 3 mil 002

Tlaxcala: 2 mil 429

Yucatán: 2 mil 215

Cabe destacar que la estadística de este 2025 es preliminar, ya que los Centros Estatales de Manejo de Fuego están en proceso de validación e integración de la información, según la Conafor.

