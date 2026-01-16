Aumentan los incendios forestales durante el 2025; checa los estados con más casos
Los incendios forestales incrementaron durante el 2025, lo cual, provocó que más hectáreas resultaran dañadas. Jalisco, Estado de México y Michoacán fueron los estados con más siniestros de este tipo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
El Monitor de Incendios registró 9 mil 996 siniestros forestales con corte hasta el 27 de diciembre. Esto muestra un incremento del 19.95%, ya que Conafor registró 8 mil 2 casos en el 2024.
Los incendios del 2025 dañaron un millón 208 mil 376 hectáreas. Es decir, un 27.74% más que en 2024, cuando hubo afectaciones en un millón 672 mil 216 hectáreas.
Durante este 2025, un total de 364 mil 803 personas colaboraron para combatir los siniestros, incluidos ciudadanos y autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Sin embargo, esto refleja una disminución del 27.96% en combatientes, considerando que 506 mil 408 personas colaboraron en extinguir las llamas durante el 2024.
Incendios forestales por estados
De acuerdo con Conafor, Jalisco, Estado de México y Michoacán fueron las entidades con más incendios forestales durante el 2025. A continuación, la lista completa de incendios por estado:
- Jalisco: 912 incendios
- México: 822
- Michoacán: 696
- Chihuahua: 598
- Ciudad de México: 570
- Durango: 408
- Guerrero: 320
- Puebla: 304
- Chiapas: 282
- Oaxaca: 196
- Morelos: 195
- Veracruz: 172
- Nayarit: 160
- Hidalgo: 144
- Guanajuato: 124
- Zacatecas: 122
- Aguascalientes: 121
- San Luis Potosí: 117
- Tlaxcala: 92
- Tabasco: 84
- Querétaro: 83
- Sinaloa: 76
- Colima: 67
- Baja California: 65
- Campeche: 56
- Nuevo León: 52
- Coahuila: 43
- Sonora: 43
- Quintana Roo: 29
- Tamaulipas: 23
- Yucatán: 13
- Baja California Sur: 7
Estados con más hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025
- Chihuahua: 215 mil 462 hectáreas
- Guerrero: 108 mil 974
- Durango: 107 mil 472
- Sinaloa: 106 mil 815
- Jalisco: 88 mil 536
- Nayarit: 68 mil 651
- Tabasco: 65 mil 796
- Baja California: 55 mil 435
- Campeche: 51 mil 980
- Sonora: 48 mil 528
- Michoacán: 45 mil 27
- Chiapas: 38 mil 964
- Oaxaca: 35 mil 991
- Zacatecas: 32 mil 850
- México: 19 mil 877
- Tamaulipas: 19 mil 428
- San Luis Potosí: 16 mil 541
- Puebla: 13 mil 257
- Morelos: 10 mil 176
- Guanajuato: 9 mil 792
- Aguascalientes: 9 mil 965
- Veracruz: 6 mil 780
- Quintana Roo: 6 mil 642
- Coahuila: 5 mil 720
- Nuevo León: 4 mil 66
- Hidalgo: 3 mil 758
- Ciudad de México: 3 mil 720
- Querétaro: 3 mil 406
- Colima: 3 mil 002
- Tlaxcala: 2 mil 429
- Yucatán: 2 mil 215
Cabe destacar que la estadística de este 2025 es preliminar, ya que los Centros Estatales de Manejo de Fuego están en proceso de validación e integración de la información, según la Conafor.
